Marquito segue na UTI e apresenta quadro estável; veja novo boletim médico

O humorista Marcos Antônio Gil Ricciardelli, conhecido nacionalmente como Marquito, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Segundo o boletim médico divulgado nesta segunda-feira (9/3), o assistente de palco do Ratinho apresenta um quadro clínico estável, mas ainda não possui previsão de alta hospitalar.

A equipe médica informou que o paciente não apresentou episódios de febre nas últimas 24 horas e segue sob avaliação contínua. Marquito foi transferido para a unidade no último sábado (7/3), após passar os primeiros dias de internação no Hospital Nipo-Brasileiro.

Detalhes do Acidente e Primeiros Socorros

O acidente que levou Marquito à hospitalização ocorreu no dia 25 de fevereiro, na região da Vila Gustavo, Zona Norte de São Paulo. O humorista pilotava sua motocicleta quando sofreu um mal súbito, perdendo o controle do veículo.

A Colisão: Após o desmaio, Marquito colidiu com outra motocicleta. Ele sofreu ferimentos no rosto e uma fratura em uma das costelas.

Socorro Imediato: O destino colaborou para que o outro motociclista envolvido fosse um enfermeiro, que prestou os primeiros socorros fundamentais até a chegada do resgate.

Mistério Médico: A esposa do humorista, Milva Maia, afirmou que ele não possui histórico de problemas cardíacos ou pressão alta, e que seu diabetes estava controlado.

Boletim Médico: Beneficência Portuguesa (09/03)

A nota oficial do hospital reforça que o foco atual é o monitoramento constante para decidir os próximos passos do tratamento.

Aspecto Clínico Condição Atual Estado Geral Estável Local de Internação UTI – Beneficência Portuguesa Febre Ausente nas últimas 24 horas Previsão de Alta Indeterminada Procedimentos Avaliação contínua da equipe

A família e os colegas do SBT acompanham de perto a evolução do caso. Milva Maia ressaltou que Marquito é uma pessoa ativa e praticante de esportes, o que intriga a todos sobre o motivo do desmaio súbito. Enquanto novos exames são realizados para desvendar a causa do mal-estar inicial, fãs em todo o Brasil enviam mensagens de apoio pela rápida recuperação do artista.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: ContilNet