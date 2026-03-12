Mavie na cozinha! Neymar Jr. encanta ao mostrar a filha com a “mão na massa”

Vem aí mais uma influenciadora? Neymar Jr. usou as redes sociais nesta quinta-feira (12/3) para compartilhar um momento encantador da filha, Mavie, fruto de seu relacionamento com Bruna Biancardi. O jogador de futebol mostrou que a herdeira, de 2 anos, já leva jeito para a cozinha, assim como a mãe, que costuma compartilhar suas receitas na internet.
No vídeo publicado nos stories do Instagram, Neymar questiona a criança: “Filha, qual é o nome desse programa seu?”, perguntou o papai babão. “Mavie na cozinha”, responde a pequena, que aparece literalmente com a “mão na massa”.
Veja as fotos
“Acho que está sendo influenciada, né, Bruna Biancardi? Será que temos um novo programa?”, completou o atleta na legenda da publicação.
No ano passado, Biancardi criou um quadro culinário intitulado “Bru na Cozinha” em suas redes sociais. Neymar, inclusive, foi um dos convidados da atração, que conta com a participação de famosos. Na ocasião, o casal cozinhou junto e relembrou histórias do passado do jogador.
Além de Mavie, Neymar é pai de mais três filhos: o primogênito Davi Lucca, de 14 anos; Helena, de cerca de 1 ano e 8 meses; e Mel, nascida em julho de 2025. As crianças são frutos de relacionamentos com Carol Dantas, Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly.