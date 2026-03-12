Mavie na cozinha! Neymar Jr. encanta ao mostrar a filha com a “mão na massa”

12/03/2026
ContilPop
Escrito por Portal Leo Dias
mavie-na-cozinha!-neymar-jr.-encanta-ao-mostrar-a-filha-com-a-"mao-na-massa"

Vem aí mais uma influenciadora? Neymar Jr. usou as redes sociais nesta quinta-feira (12/3) para compartilhar um momento encantador da filha, Mavie, fruto de seu relacionamento com Bruna Biancardi. O jogador de futebol mostrou que a herdeira, de 2 anos, já leva jeito para a cozinha, assim como a mãe, que costuma compartilhar suas receitas na internet.

No vídeo publicado nos stories do Instagram, Neymar questiona a criança: “Filha, qual é o nome desse programa seu?”, perguntou o papai babão. “Mavie na cozinha”, responde a pequena, que aparece literalmente com a “mão na massa”.

Veja as fotos

Reprodução Instagram
Reprodução Instagram
Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e MelReprodução/Instagram
Crédito: Reprodução Instagram @brunabiancardi
Bruna Biancardi é mãe de Mavie e Mel, frutos de seu relacionamento com NeymarCrédito: Reprodução Instagram @brunabiancardi
Reprodução Instagram Neymar
Neymar, Mavie e Bruna Biancardi em festa de HalloweenReprodução Instagram Neymar
Reprodução/Instagram @neymar
Neymar encanta ao mostrar a filha com a “mão na massa”Reprodução/Instagram @neymar

“Acho que está sendo influenciada, né, Bruna Biancardi? Será que temos um novo programa?”, completou o atleta na legenda da publicação.

No ano passado, Biancardi criou um quadro culinário intitulado “Bru na Cozinha” em suas redes sociais. Neymar, inclusive, foi um dos convidados da atração, que conta com a participação de famosos. Na ocasião, o casal cozinhou junto e relembrou histórias do passado do jogador.

Além de Mavie, Neymar é pai de mais três filhos: o primogênito Davi Lucca, de 14 anos; Helena, de cerca de 1 ano e 8 meses; e Mel, nascida em julho de 2025. As crianças são frutos de relacionamentos com Carol Dantas, Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly.

