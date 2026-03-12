Mavie na cozinha! Neymar Jr. encanta ao mostrar a filha com a “mão na massa”

Vem aí mais uma influenciadora? Neymar Jr. usou as redes sociais nesta quinta-feira (12/3) para compartilhar um momento encantador da filha, Mavie, fruto de seu relacionamento com Bruna Biancardi. O jogador de futebol mostrou que a herdeira, de 2 anos, já leva jeito para a cozinha, assim como a mãe, que costuma compartilhar suas receitas na internet.

No vídeo publicado nos stories do Instagram, Neymar questiona a criança: “Filha, qual é o nome desse programa seu?”, perguntou o papai babão. “Mavie na cozinha”, responde a pequena, que aparece literalmente com a “mão na massa”.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução Instagram Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel Reprodução/Instagram Bruna Biancardi é mãe de Mavie e Mel, frutos de seu relacionamento com Neymar Crédito: Reprodução Instagram @brunabiancardi Neymar, Mavie e Bruna Biancardi em festa de Halloween Reprodução Instagram Neymar Neymar encanta ao mostrar a filha com a “mão na massa” Reprodução/Instagram @neymar Voltar

Próximo

Leia Também Famosos “/Parça”/ de Neymar se revolta ao ser criticado por não assumir filha de Loma Famosos “1º mês da Helena”, comemora Neymar em postagem com foto da caçula Esportes “Acho que ele vai ficar no Santos”, diz Neymar pai sobre renovação do filho Esportes “Agora ele tá no Brasil”: Vampeta brinca sobre Neymar e suas festas

“Acho que está sendo influenciada, né, Bruna Biancardi? Será que temos um novo programa?”, completou o atleta na legenda da publicação.

No ano passado, Biancardi criou um quadro culinário intitulado “Bru na Cozinha” em suas redes sociais. Neymar, inclusive, foi um dos convidados da atração, que conta com a participação de famosos. Na ocasião, o casal cozinhou junto e relembrou histórias do passado do jogador.

Além de Mavie, Neymar é pai de mais três filhos: o primogênito Davi Lucca, de 14 anos; Helena, de cerca de 1 ano e 8 meses; e Mel, nascida em julho de 2025. As crianças são frutos de relacionamentos com Carol Dantas, Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly.