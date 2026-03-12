12/03/2026
ContilPop
Reprodução/ Instagram

O coração de Melody parece ter um novo dono, mas o nome do escolhido trouxe de volta uma das polêmicas mais pesadas do mundo dos influenciadores. Após serem flagrados juntos em um aeroporto de Goiânia, os rumores de um affair entre a cantora e Ulisses DJ ganharam força.

No entanto, o histórico do artista com sua ex-namorada, a influenciadora Mari Menezes, voltou a ser o assunto principal nas redes sociais.

O relacionamento de Ulisses e Mari, que durou seis meses, terminou de forma explosiva em agosto do ano passado, durante a Festa do Peão de Barretos. Na época, o DJ foi alvo de acusações gravíssimas que incluíam agressão, manipulação e dopagem.

Relatos de dopagem e manipulação

Apesar de inicialmente ter negado agressões físicas, Mari Menezes utilizou seu Instagram para expor o que chamou de um relacionamento abusivo e manipulador. O relato mais chocante envolveu o uso de substâncias sem o seu consentimento.

“A brilhante ideia dele foi colocar o remédio na minha bebida e me dar. Aí ele disse: ‘Viu, está tomando sem nem saber. Toma mais um pouco aí para você ficar acordada’”, afirmou a influenciadora na ocasião. Segundo Mari, o DJ teria feito isso para que ela aguentasse ficar acordada até o amanhecer em um evento de trabalho dele.

Explosões de temperamento

Mari também relatou episódios de violência patrimonial e psicológica. “Já presenciei ele quebrando cama, espelho, me xingando na frente de todo mundo. Eu chorava e tinha crises de ansiedade”, desabafou a jovem, mencionando que o DJ controlava suas saídas enquanto mantinha uma rotina livre de festas por causa do trabalho.

A defesa de Ulisses

Na época da exposição, Ulisses DJ admitiu ter cometido erros no relacionamento, mas negou veementemente a acusação de dopagem. “Eu não daria remédio para a pessoa sem a consciência dela. Não vou carregar essa culpa”, declarou o artista, afirmando que Mari teria desmentido a agressão física em páginas de fofoca anteriormente.

Agora, com a aproximação de Melody, os fãs da cantora se dividem entre o apoio ao novo casal e o alerta sobre o comportamento passado do DJ. Até o momento, Melody não comentou as polêmicas envolvendo o rapaz.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

