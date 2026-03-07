08/03/2026
Menina se emociona ao descobrir que padrasto iria buscá-la a cavalo na escola

Reação encantou internet

Menina se emociona ao descobrir que padrasto iria buscá-la a cavalo
Menina se emociona ao descobrir que padrasto iria buscá-la a cavalo/Foto: Reprodução

Um vídeo que circula nas redes sociais tem emocionado internautas ao mostrar a reação de uma menina ao descobrir que seria buscada na escola de uma forma especial. Nas imagens, a pequena Eloah demonstra surpresa e alegria ao saber que o padrasto iria buscá-la a cavalo, algo que ela sempre sonhou.

A gravação foi feita pela mãe da criança, Débora Marília, moradora de Ponta Grossa, no Paraná. Segundo ela, a filha já estava feliz apenas por saber que o padrasto iria buscá-la, mas a alegria ficou ainda maior quando descobriu que o trajeto seria feito montado em um cavalo.

Encantada com a ideia e apaixonada pelo universo rural, a menina vibra com a novidade enquanto imagina o momento em que o padrasto chegaria à escola dessa maneira diferente.

O vídeo rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais e conquistou milhares de visualizações. Internautas destacaram a espontaneidade da criança e o gesto carinhoso do padrasto, que transformou um simples momento do cotidiano em uma lembrança especial para a menina.

A cena também gerou comentários sobre a importância de pequenos gestos no fortalecimento dos vínculos familiares e na construção de memórias afetivas durante a infância.

Metrópoles

