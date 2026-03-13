13/03/2026
ContilPop
Menino brasileiro Enzo Fernandes de Souza morre após atropelamento em Bruxelas

Enzo Fernandes, brasileiro de 7 anos, morre atropelado por ônibus em Bruxelad

Reprodução

A comunidade brasileira na Bélgica e familiares em Goiás estão em luto. O pequeno Enzo Fernandes de Souza, de apenas 7 anos, morreu na madrugada da última terça-feira (10/03) após lutar pela vida por uma semana.

O menino foi atropelado por um ônibus de transporte público enquanto atravessava uma faixa de pedestres em Bruxelas, capital belga.

O acidente ocorreu no dia 3 de março, na região de Porte de Hall. Enzo voltava da escola acompanhado pela tia quando foi atingido pelo veículo coletivo. De acordo com o relato do pai, João Vitor Fernandes da Silva, que trabalha como pintor na Europa há dois anos, o impacto foi gravíssimo e atingiu severamente a parte inferior do corpo da criança.

Luta pela sobrevivência

Após o atropelamento, Enzo foi levado às pressas para o Hospital Acadêmico Saint-Luc. No mesmo dia, os médicos realizaram procedimentos complexos, incluindo a amputação de uma das pernas e a retirada de parte da bacia na tentativa de estancar a gravidade dos ferimentos.

Apesar dos esforços da equipe médica e de uma corrente de orações que se formou nas redes sociais, o menino não resistiu às complicações após sete dias na UTI.

Paixão pelo Vila Nova

Torcedor fanático do Vila Nova, de Goiânia, Enzo teve um último desejo atendido, ainda que postumamente. Uma camisa oficial do clube, enviada pelo atacante Emerson Urso a pedido da família, chegou a Bruxelas na manhã de quarta-feira (11), um dia após o falecimento.

O gesto emocionou torcedores e familiares, que descrevem Enzo como um menino “forte e corajoso” que amava futebol e andar de bicicleta.

Investigação e luto

A empresa de transporte TEC, responsável pelo veículo, manifestou “imensa tristeza” e classificou o ocorrido como uma tragédia indescritível. A companhia afirmou estar colaborando integralmente com o Ministério Público de Bruxelas para esclarecer as circunstâncias do acidente, já que o atropelamento ocorreu sobre a faixa de pedestres.

O velório e a cremação do pequeno Enzo devem ocorrer em Bruxelas, onde a família reside atualmente.

Fonte: O Globo

Redigido por ContilNet

