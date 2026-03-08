Michele Umezu, mãe de filho de Ronaldo Fenômeno, anuncia entrada em plataforma adulta

A empresária e fisiculturista Michele Umezu, conhecida por ser mãe de Alexander, um dos filhos do ex-jogador Ronaldo Fenômeno, revelou que passou a produzir conteúdo para uma plataforma adulta. A decisão foi anunciada por ela nas redes sociais e rapidamente repercutiu entre fãs e seguidores.

Segundo Michele, a iniciativa surgiu como uma forma de expressar sua sensualidade de maneira mais livre e direta com o público que acompanha seu trabalho. Ela afirmou que sempre teve uma relação muito forte com o próprio corpo e decidiu explorar esse lado em um espaço voltado a conteúdos exclusivos para assinantes.

“Sempre fui uma mulher muito conectada com o meu corpo e com a minha sensualidade. A plataforma surgiu como uma forma de mostrar esse lado de maneira mais livre, sem filtros e sem censura”, declarou.

A empresária também explicou que pretende produzir materiais variados dentro da proposta da plataforma. De acordo com ela, os assinantes poderão acompanhar bastidores da rotina, conteúdos ligados ao universo fitness e registros mais sensuais.

“Vou mostrar bastidores da minha vida, da minha rotina fitness, momentos íntimos, ensaios sensuais e um lado meu que quase ninguém teve acesso até hoje”, afirmou.

Michele ainda destacou que pretende oferecer um conteúdo mais próximo do público. Segundo ela, a proposta é explorar diferentes formas de interação e trabalhar a sensualidade de maneira provocativa e artística.

“Eu gosto de brincar com o imaginário, com o olhar. Agora posso fazer isso de uma forma mais direta com quem realmente quer me acompanhar”, disse.

A decisão da fisiculturista gerou repercussão nas redes sociais e colocou novamente o nome de Michele entre os assuntos comentados, especialmente entre fãs de esporte e seguidores do ex-jogador Ronaldo.

Metrópoles