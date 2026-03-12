A participação de Milena no BBB 26 trouxe à tona uma história curiosa que mostra o quanto a vida pode dar voltas.

Em um bate-papo descontraído com os colegas de confinamento, a sister revelou que, muito antes de sonhar com o prêmio milionário do reality, ela tentou uma oportunidade de trabalho com ninguém menos que Virginia Fonseca.

Milena contou que, movida pela admiração e pela necessidade de trabalho, enviou mensagens para a esposa de Zé Felipe se candidatando para ser babá de Maria Alice e Maria Flor.

A revelação não apenas divertiu os brothers, como fez a equipe da participante vasculhar o passado digital da mineira para provar a história.

Mensagens expostas

Para aproveitar o “hype” da revelação, os administradores das redes sociais de Milena publicaram prints de julho de 2023. Nas mensagens, a hoje “sister” demonstrava humildade e foco em seu trabalho como recreadora em Teófilo Otoni (MG).

“Oi, Virginia. Se um dia ver essa mensagem e quiser me ajudar a divulgar meu trabalho, agradeço. Não sei quanto cobra, mas tenho umas economias”, dizia um dos textos enviados por Milena. Na época, as filhas de Virginia ainda eram bebês, e a participante do BBB 26 buscava visibilidade para sua colônia de férias infantil.

De fã a protagonista

A equipe de Milena celebrou a trajetória da mineira, destacando que ela “nem imaginava que seria conhecida pelo Brasil inteiro como Tia Milena”. O esforço para trabalhar com a família mineira-goiana agora é visto pelos fãs como um sinal de que a sister sempre foi batalhadora e focada em seus objetivos.

Até o momento, Virginia Fonseca não comentou se chegou a ler as mensagens na época, mas os fãs do reality já estão na expectativa de um encontro entre a influenciadora e a “recreadora favorita” do Brasil após o fim do programa.

