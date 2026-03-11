Modelo acreana Gabi Dobbins brilha rumo à Fashion Week de Milão; veja isso e mais na coluna da Kelly Kley

Agroboi conquista 1º lugar em vendas de pisos e revestimentos no Acre e Rondônia

Durante a Expo Revestir, realizada em São Paulo, a Agroboi conquistou o 1º lugar em vendas de pisos e revestimentos nos estados do Acre e Rondônia.

A conquista é resultado do trabalho, da dedicação e do compromisso de cada colaborador, aliados à confiança de clientes que, todos os dias, escolhem a Agroboi para fazer parte de seus projetos.

Esse reconhecimento reforça que a empresa segue no caminho certo: crescendo, evoluindo e construindo histórias ao lado de quem acredita em sua marca.

Mais do que um prêmio, esse resultado representa uma trajetória construída com empenho, parceria e o propósito constante de oferecer qualidade, confiança e inovação.

Acreana ganha destaque no cenário internacional da moda

A acreana Gabi Dobbins vem conquistando cada vez mais espaço no cenário internacional da moda. A modelo está concorrendo ao título de uma das melhores modelos em um evento ligado à Fashion Week de Milão, uma das semanas de moda mais importantes do mundo.

A participação da modelo também está relacionada ao FFW Brasil Fashion Awards, considerada uma das principais premiações do setor da moda no país. Recentemente, a organização divulgou a lista de semifinalistas em 11 das 16 categorias do prêmio, reunindo nomes de destaque da moda brasileira.

A acreana concorre na categoria de melhor modelo internacional, reforçando o talento brasileiro nas passarelas globais.

Quem quiser apoiar a modelo pode participar da votação acessando o link disponível aqui e deixando seu apoio.

Cursos gratuitos com vagas abertas!

A Fundação Bradesco, Escola Rio Branco está com vagas abertas para cursos gratuitos de Capacitação Profissional!

Essa é uma ótima oportunidade para desenvolver novas habilidades, melhorar o currículo e ampliar as oportunidades no mercado de trabalho.

Epitaciolândia celebra 34 anos com extensa programação cultural e musical

A Prefeitura de Epitaciolândia divulgou a programação oficial das comemorações pelos 34 anos de emancipação do município. As festividades acontecem entre os dias 25 de abril e 3 de maio, reunindo cavalgada tradicional, rodeio, concursos, atividades culturais e grandes shows nacionais.

A abertura da programação acontece no dia 25 de abril, com a tradicional cavalgada, cuja concentração está marcada para as 8h na BR-317, km 02, sentido Rio Branco. Durante o evento também haverá apresentações de DJs e bandas no bairro Aeroporto.

As festividades seguem no dia 30 de abril com a abertura oficial das competições e apresentações musicais. A noite contará com desfile para escolha da Rainha Country e show nacional da cantora Japinha, além de apresentações de artistas locais.

No dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador, a programação inclui bingão comemorativo, abertura oficial do rodeio e show nacional da cantora Joelma Calypso, uma das atrações mais aguardadas do evento.

A programação continua no dia 2 de maio com a escolha do melhor queijo da região, sequência do rodeio e show nacional do cantor Loubert. Já no dia 3 de maio, último dia da festa, acontecem a prova do tambor, a final do rodeio e o encerramento com show nacional de Luma Danttas.

Outro destaque da programação é o concurso de ordenha manual, realizado nos três primeiros dias do evento, com inscrições e regulamento disponíveis na Secretaria de Cultura.

A expectativa da organização é reunir moradores e visitantes em uma grande celebração que valoriza a cultura regional, o agronegócio e a música.

LANÇAMENTO DA NOVA RAM DAKOTA ACONTECE HOJE EM RIO BRANCO

A concessionária Raviera RAM realiza hoje, 11 de março, às 16h, o lançamento oficial da nova Ram Dakota em Rio Branco.

O evento acontece na loja localizada na BR-364, nº 4260, bairro Santa Inês, e promete apresentar ao público todos os detalhes da nova picape da Ram Trucks, conhecida pela robustez, tecnologia e desempenho.

Os convidados poderão conhecer de perto o design, os recursos e a potência da nova Dakota, que chega ao mercado como uma das grandes apostas da marca no segmento de picapes.

O evento é exclusivo para convidados.

Whindersson Nunes apresenta novo espetáculo em Rio Branco

O humorista Whindersson Nunes retorna aos palcos com um espetáculo inédito que promete arrancar risadas e provocar reflexões do público. O show “Isso Definitivamente Não É um Culto” chega a Rio Branco entre os dias 19 e 21 de março, no campus da Universidade Federal do Acre.

Após o sucesso da turnê anterior, “Isso Não É um Culto”, apresentada em 2023, o artista traz agora uma nova proposta de stand-up com histórias, observações do cotidiano e comentários bem-humorados sobre temas atuais.

Conhecido por seu estilo irreverente e por misturar humor com momentos de reflexão, Whindersson é um dos maiores nomes do entretenimento brasileiro. O espetáculo integra a programação de apresentações que têm percorrido diversas cidades do país.

A organização informa que os lugares são limitados e a expectativa é de grande procura pelos ingressos.

Viva a Wânia Pinheiro

Quem celebrou mais um ano de vida no último domingo (08) foi a jornalista e empresária Wania Pinheiro. Muito querida por amigos e familiares, ela foi surpreendida com uma festa especial preparada com carinho para marcar a data.

O momento foi de alegria e confraternização entre pessoas próximas, que fizeram questão de prestigiar a aniversariante. A coluna registra a passagem da data e deseja parabéns, saúde e muitas realizações.

Acre Frio Ar-Condicionado oferece soluções completas em climatização

A Acre Frio Ar-Condicionado vem se destacando no mercado ao oferecer soluções completas em climatização para clientes residenciais, comerciais e empresariais. Com foco na qualidade, eficiência e no conforto dos ambientes, a empresa atua com serviços especializados que garantem melhor desempenho dos equipamentos e qualidade do ar.

Entre os serviços oferecidos estão a elaboração e execução do PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle), essencial para manter sistemas de climatização dentro das normas e em perfeito funcionamento. A empresa também realiza instalação de ar-condicionado, manutenção preventiva e venda de climatizadores, sempre priorizando a segurança, a economia de energia e o bem-estar dos clientes.

Com uma equipe qualificada e comprometida, a Acre Frio Ar-Condicionado busca atender cada cliente com atenção e profissionalismo, consolidando-se como uma empresa confiável e referência no setor de climatização.