11/03/2026
ContilPop
Morre Edilson Araújo, colaborador da Agro Norte Mitsubishi, aos 59 anos; empresa lamenta morte

Em uma publicação no Instagram, a Agro Norte Mitsubishi fez uma homenagem ao colaborador

Edilson Araújo morreu aos 59 anos
Edilson Araújo morreu aos 59 anos/Foto: Reprodução

A Agro Norte Mitsubishi informou a morte do colaborador Edilson Araújo, de 59 anos, ocorrido nesta quarta-feira (11). Edilson dedicou 17 anos da sua vida à empresa, exercendo a profissão de funileiro e era muito conhecido por seu trabalho na empresa.

Em uma publicação no Instagram, a Agro Norte Mitsubishi fez uma homenagem ao colaborador.

“Edilson era uma pessoa sempre prestativa, humilde e disposta a ajudar. Ao longo de todos esses anos conquistou algo que dinheiro nenhum compra: o carinho, o respeito e a admiração de todos que tiveram o privilégio de conviver com ele”, disse.

Em sinal de respeito e homenagem ao colaborador, a Agro Norte Mitsubishi estará fechada a partir das 12h, em luto, nesta quarta-feira (11).

As informações sobre velório e sepultamento do corpo de Edilson ainda não foram divulgadas.

Confira a nota:

Hoje a Agro Norte Mitsubishi se despede com profundo pesar de um grande homem que fez parte da nossa história.

Nos despedimos do nosso querido colaborador Edilson Araújo, que dedicou mais de 17 anos de sua vida à Agro Norte, exercendo com orgulho sua profissão de funileiro e, acima de tudo, sendo um grande amigo e companheiro de todos.

Edilson era uma pessoa sempre prestativa, humilde e disposta a ajudar. Ao longo de todos esses anos conquistou algo que dinheiro nenhum compra: o carinho, o respeito e a admiração de todos que tiveram o privilégio de conviver com ele.

Hoje nossa equipe perde mais do que um colaborador. Perdemos um amigo, um companheiro de jornada e alguém que marcou a vida de todos nós.

Em sinal de respeito e homenagem ao nosso querido Edilson, informamos que a Agro Norte Mitsubishi estará fechada hoje a partir das 12h, em luto.

Nossa eterna gratidão por todos esses anos de dedicação e amizade.

Obrigado por tudo, Edilson. Você sempre fará parte da história da Agro Norte.

Que Deus conforte o coração de todos os familiares, amigos e colegas de trabalho.

