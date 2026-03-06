Motociclista sofre fratura grave após queda ao tentar desviar de ciclista em Rio Branco

O motociclista Wellison dos Santos Araújo, de 36 anos, sofreu uma fratura exposta após cair de moto na noite desta quinta-feira (5), no Ramal da Judia, no bairro Belo Jardim I, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações repassadas pela própria vítima, ele trafegava em uma motocicleta modelo Honda Titan, de cor preta, pelo Ramal da Judia, nas proximidades da BR-364, quando tentou desviar de um ciclista, perdeu o controle da moto e caiu.

Na queda, o homem sofreu fratura exposta no antebraço direito, além de fraturas no punho e na clavícula. Ele também bateu a cabeça e apresentou desorientação.

Populares que passavam pelo local prestaram ajuda e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros atendimentos. Após ser imobilizada e estabilizada pela equipe médica, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, com estado de saúde considerado estável.

O Policiamento de Trânsito não foi acionado para atender a ocorrência.