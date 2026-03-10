O motociclista Geogladson da Silva, de 44 anos, ficou ferido após colidir a motocicleta que conduzia contra um veículo que transportava portas de madeira, na tarde desta terça-feira (10), na BR-364, no bairro Belo Jardim II, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Geogladson trafegava pela rodovia no sentido bairro-centro quando, de forma inesperada, acabou colidindo na traseira de um veículo modelo Montana, de cor branca, que seguia no mesmo sentido e transportava portas de madeira na carroceria.

Com o impacto, o motociclista bateu violentamente o tórax nas portas de madeira e caiu no asfalto. Na queda, Geogladson sofreu trauma fechado no tórax, com suspeita de fratura em algumas costelas, além de fratura na perna esquerda.

Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e acionaram a Polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte básico foi enviada inicialmente para realizar os primeiros atendimentos. Em seguida, uma equipe de suporte avançado também foi deslocada para auxiliar no socorro médico.

Após ser imobilizado e estabilizado pela equipe médica, o motociclista foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local e isolou a área para os trabalhos da perícia. Após os procedimentos de praxe, os veículos foram removidos por um guincho.