10/03/2026
ContilPop
Multishow reúne Ana Clara e Gleici Damasceno e fãs reagem nas redes
Babu vs Renault: O duelo de encaradas que parou o Brasil
Treta entre Jonas Sulzbach e Juliano Floss no BBB 26 gera revolta nas redes sociais
Os 10 brasileiros mais ricos do mundo segundo a lista da Forbes
Bad Bunny reaparece no Instagram após críticas de Donald Trump
Mulher suspeita de atirar na casa de Rihanna em Los Angeles coleciona polêmicas
Entenda a internação de Carlos Alberto de Nóbrega
Caso Epstein: investigadores fazem buscas em rancho do financista
Estratégia da Globo com Eliana e BBB 26 gera polêmica de audiência hoje
Kelly Key denuncia vizinho médico por perseguição e faz apelo nas redes sociais

Motociclista sofre trauma e fratura na perna após colisão com veículo que transportava portas de madeira em Rio Branco

Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e acionaram a Polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Vítima sendo socorrida por paramédicos/Foto: ContilNet
Vítima sendo socorrida por paramédicos/Foto: ContilNet

O motociclista Geogladson da Silva, de 44 anos, ficou ferido após colidir a motocicleta que conduzia contra um veículo que transportava portas de madeira, na tarde desta terça-feira (10), na BR-364, no bairro Belo Jardim II, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Segundo informações de testemunhas, Geogladson trafegava pela rodovia no sentido bairro-centro quando, de forma inesperada, acabou colidindo na traseira de um veículo modelo Montana, de cor branca, que seguia no mesmo sentido e transportava portas de madeira na carroceria.

Com o impacto, o motociclista bateu violentamente o tórax nas portas de madeira e caiu no asfalto. Na queda, Geogladson sofreu trauma fechado no tórax, com suspeita de fratura em algumas costelas, além de fratura na perna esquerda.

Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e acionaram a Polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte básico foi enviada inicialmente para realizar os primeiros atendimentos. Em seguida, uma equipe de suporte avançado também foi deslocada para auxiliar no socorro médico.

Após ser imobilizado e estabilizado pela equipe médica, o motociclista foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local e isolou a área para os trabalhos da perícia. Após os procedimentos de praxe, os veículos foram removidos por um guincho.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.