MRV&Co (MRVE3) reverte prejuízo e lucra R$ 116,5 mi no 4º trimestre

O grupo MRV&Co (MRVE3) reportou, nesta segunda-feira (9), lucro de R$ 116,5 milhões no quarto trimestre de 2025, revertendo prejuízo observado no mesmo período de 2024. A construtora divulgou seu balanço financeiro nesta segunda-feira.

A MRV Incorporação, principal unidade do grupo, que inclui as marcas MRV & Co e Sensia, teve lucro líquido ajustado de R$ 268 milhões nos meses de outubro a dezembro do ano passado, alta de 242,9% na comparação com o mesmo período de 2024.

A operação da subsidiária norte-americana evoluiu para a fase atual, de venda de ativos para desalavancagem, afirma o diretor financeiro da companhia, Ricardo Paixão, em entrevista ao InfoMoney.

“Em 2025, houve muito pouca venda de ativo da Resia. Foi um ano de redução de despesas e de ocupar aqueles prédios que estavam prontos para, sim, agora ao longo de 2026, vender esses ativos, monetizar esses ativos e desalavancar a companhia”, explica. Do valor que a empresa se propôs a vender em ativos da subsidiária (US$ 800 milhões) até o fim deste ano, já foram vendidos US$ 167 milhões.

O CFO lembra a operação de impairment que foi realizada, que se tratou de marcação contábil para venda de ativos abaixo do valor que estavam anteriormente considerados no balanço da companhia.

A tendência, segundo o executivo, é de que a Resia torne-se cada vez com menor representação no balanço da MRV, por queda de produção de unidades e de investimento em novas unidades. “Vai chegar em um ponto que ela vai ficar muito pouco relevante dentro da MRV”, diz.

Na frente da MRV Incorporação, que soma a MRV&Co e a Sensia, o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda, na sigla em inglês) chegou a R$ 1,9 bilhões, no ano. Já o lucro líquido ajustado teve alta de R$ 743 milhões, com reversão de prejuízo de R$ 132 milhões para lucro de R$ 611 milhões em 2025.

No trimestre, a margem bruta da divisão ficou em 31%, com alta de 4 pontos percentuais. A frente também observou queda no endividamento de 1,8 vezes a dívida líquida sobre o Ebitda para 1 vez a relação entre as métricas.

“A gente conseguiu reposicionar toda a questão de rolagem de dívida e de capitação, tanto da MRV Incorporação quanto da MRV Brasil no ano passado. Começamos 2026 sem necessidade nenhuma de fazer novas captações de dívida pra pagar a dívida corporativa nos próximos dois anos. O que eu tiver de vencimento nos próximos dois anos será pago aqui com a geração de caixa do período”, afirma.