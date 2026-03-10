10/03/2026
ContilPop
Multishow reúne Ana Clara e Gleici Damasceno e fãs reagem nas redes
Babu vs Renault: O duelo de encaradas que parou o Brasil
Treta entre Jonas Sulzbach e Juliano Floss no BBB 26 gera revolta nas redes sociais
Os 10 brasileiros mais ricos do mundo segundo a lista da Forbes
Bad Bunny reaparece no Instagram após críticas de Donald Trump
Mulher suspeita de atirar na casa de Rihanna em Los Angeles coleciona polêmicas
Entenda a internação de Carlos Alberto de Nóbrega
Caso Epstein: investigadores fazem buscas em rancho do financista
Estratégia da Globo com Eliana e BBB 26 gera polêmica de audiência hoje
Kelly Key denuncia vizinho médico por perseguição e faz apelo nas redes sociais

Mulher suspeita de atirar na casa de Rihanna em Los Angeles coleciona polêmicas

Entenda quem é Ivanna Ortiz, a stalker que disparou contra Rihanna e já havia sido internada à força nos EUA.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Kevin Mazur/Getty Images for Roc Nation via Getty Images

O mundo do entretenimento está em choque com os desdobramentos do ataque à mansão de uma das maiores estrelas do pop. A suspeita de atirar contra casa de Rihanna coleciona polêmicas e revelações perturbadoras sobre seu passado.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Ivanna Lisette Ortiz, detida após disparar tiros contra a residência da cantora em Los Angeles no último domingo (8), possui um histórico marcado por crises psiquiátricas e batalhas judiciais severas.

De acordo com documentos obtidos pelo portal TMZ, Ivanna já havia sido internada involuntariamente na Flórida sob a “Lei Baker”, utilizada quando um indivíduo representa risco iminente para si ou para terceiros.

O surto resultou na perda da guarda integral de seu filho de 10 anos para o ex-marido, Jed Nikko Valdez Sangalang, sendo ela proibida de qualquer tipo de contato com a criança.

Ataques nas redes sociais e teorias de conspiração

Antes de partir para a violência física, a suspeita já demonstrava um comportamento obsessivo online. Em postagens recentes, Ivanna marcou o perfil oficial de Rihanna (@badgalriri) com ofensas graves e teorias desconexas, acusando a cantora de “falar pelas suas costas”.

Mansão de Rihanna em Los Angeles foi isolada pela polícia após disparos de Ivanna Ortiz | Foto: Divulgação/LAPD

O dia do atentado em Los Angeles

O crime ocorreu na tarde de domingo, enquanto Rihanna estava dentro da residência. Detalhes sobre o paradeiro de A$AP Rocky e dos três filhos do casal (RZA, Riot Rose e Rocki) no momento dos tiros ainda não foram oficialmente confirmados pela assessoria da artista.

Informações sobre a detenção:

  • Acusação: Tentativa de homicídio.

  • Local: Cadeia do Condado de Los Angeles.

  • Fiança: Estabelecida em US$ 10.225 (cerca de R$ 51 mil), valor ainda não pago.

  • Motivação: Segue sob investigação, mas a polícia trabalha com a hipótese de surto psicótico e obsessão por celebridades.

A segurança em torno da família de Rihanna foi reforçada imediatamente. O caso acende mais uma vez o debate sobre a vulnerabilidade de estrelas mundiais diante de perseguidores com transtornos mentais graves e acesso a armas de fogo nos Estados Unidos.

Fonte: Metrópoles

Dirigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.