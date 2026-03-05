namorada-de-vorcaro-faz-‘publi’-enquanto-ele-estava-preso-pela-pf

A influenciadora digital Martha Graeff, namorada do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, chamou atenção nas redes sociais nesta quarta-feira (5) ao publicar conteúdos publicitários no mesmo dia em que o banqueiro foi preso pela Polícia Federal.

Com mais de 670 mil seguidores no Instagram, Martha compartilhou posts de publicidade e conteúdos ligados ao seu estilo de vida, algo comum em seu perfil. As publicações ocorreram enquanto a notícia da prisão de Vorcaro repercutia no Brasil.

Pelas postagens recentes, a influenciadora não está no país. Apesar de viver em Miami, nos Estados Unidos, registros indicam que ela estaria em Nova York, onde aparece em meio a um cenário de neve.

Aos 40 anos, Martha Graeff costuma dividir com os seguidores detalhes da rotina, incluindo viagens internacionais, dicas de beleza, treinos e campanhas publicitárias de marcas de luxo. Grande parte das publicações é feita em inglês, voltada para um público internacional.

Além da atuação como influenciadora digital, Martha também é empresária, modelo e já trabalhou como repórter. Natural do Rio Grande do Sul, ela comanda uma empresa voltada ao setor de bem-estar e também participa de uma organização não governamental.

Na vida pessoal, a influenciadora é mãe de uma menina de 6 anos, fruto do relacionamento com o ex-jogador da NBA Rony Seikaly. No passado, ela também teve um relacionamento com o senador Aécio Neves.

