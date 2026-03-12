O apresentador Ratinho, do SBT, está no centro de uma tempestade judicial e mediática nesta quinta-feira (12/03).

Durante seu programa na noite de ontem, o comunicador proferiu uma série de declarações sobre a eleição da deputada federal Erika Hilton (PSol-SP) para a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara, falas que foram imediatamente classificadas como transfóbicas e criminosas por internautas e entidades de classe.

Ratinho questionou a legitimidade de uma mulher trans liderar a comissão. “Com tanta mulher, por que vai dar para uma mulher trans? Para ser mulher tem que ter útero, menstruar, tem que ficar chata três, quatro dias”, disparou o apresentador, completando que, em sua visão, a escolha seria um “exagerou”.

Pedido de investigação e prisão

A resposta da deputada Erika Hilton foi rápida e contundente. Nesta manhã, a parlamentar protocolou junto ao Ministério Público de São Paulo (MP-SP) um pedido de investigação contra o apresentador.

O documento, registrado no Grupo Especial de Combate aos Crimes Raciais e de Intolerância, solicita a abertura de inquérito policial e a prisão de Ratinho.

Caso seja condenado pelos crimes de transfobia e intolerância, o apresentador pode enfrentar uma pena de até 6 anos de reclusão.

Erika Hilton foi eleita para presidir a Comissão da Mulher sob forte resistência de setores conservadores | Foto: Reprodução/Câmara dos Deputados

Questionamentos e Repercussão

Durante sua fala no SBT, Ratinho ainda questionou se a deputada entenderia os “desafios de quem nasceu mulher”. “Se fosse o contrário? Imagina se uma mulher trans fosse defender as pautas relacionadas ao público masculino. Estaria certo? Também não estaria”, argumentou ele, enquanto afirmava não ter “nada contra” a deputada pessoalmente.

A eleição de Erika Hilton para o cargo é considerada um marco histórico no Congresso, tendo ocorrido apesar da forte articulação do Centrão e da ala conservadora para barrar sua nomeação.

Nas redes sociais, o termo “transfobia” e o nome do apresentador figuram entre os assuntos mais comentados do dia, com pedidos de boicote ao programa e cobranças por um posicionamento oficial da emissora.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet