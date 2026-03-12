12/03/2026
ContilPop
“Não tem o sangue dele”: Milena revolta a web ao debochar da filha de Cowboy no BBB 26
“Não é mulher”: Veja a declaração polêmica de Ratinho sobre Erika Hilton
Milena do BBB 26 revela que mandou mensagens para Virginia Fonseca pedindo emprego
Melody e Ulisses DJ são vistos juntos em meio a polêmicas do passado do artista
Jessica Sutta e Carmit Bachar reagem à exclusão do retorno do Pussycat Dolls
Pedro Pascal é criticado nas redes sociais por suposto affair com Rafael Olarra
Defesa de Márcia Maga Nepomuceno, mãe do rapper Oruam, contesta pedido de prisão
Participante de BBB é expulsa após insultos racistas contra colega; veja o vídeo
Tragédia Mamonas Assassinas: saiba detalhes de como o corpo de Dinho foi encontrado
Miá Mello desembarca no Brasil após ficar retida no Catar por causa da guerra

“Não tem o sangue dele”: Milena revolta a web ao debochar da filha de Cowboy no BBB 26

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Reprodução/Globo/ Manoella Mello/Instagram

O clima de rivalidade no BBB 26 ultrapassou os limites do jogo e atingiu a vida pessoal dos participantes nesta quinta-feira (12/03). A sister Milena tornou-se o alvo principal de críticas nas redes sociais após um comentário considerado “cruel” e “desumano” sobre a família de Alberto Cowboy.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

Durante uma conversa na área externa com Samira, o assunto foi a foto da família de Alberto exibida no programa. Samira comentou sobre a imagem da criança, ao que Milena disparou: “A criança não é dele, graças a Deus que não tem o sangue dele!”.

A fala faz referência ao fato de a menina ser filha biológica da esposa de Alberto, Priscilla Monroy, e ser criada por ele como filha do coração.

Reação imediata nas redes sociais

O comentário não passou despercebido pelo público que acompanha o pay-per-view. Em poucos minutos, internautas lotaram as redes sociais com críticas à postura da participante.

“Reduzir o papel de um pai a laços sanguíneos é de uma baixeza enorme”, comentou um usuário no X (antigo Twitter). Outros perfis lembraram o histórico de Milena na casa, classificando-a como “rancorosa”.

Família de Alberto se manifesta

Diante da repercussão, a equipe oficial de Alberto Cowboy não se calou e publicou uma nota de repúdio contundente. “Repugnante! Milena, pela segunda vez, debocha da paternidade de Alberto com sua filha de coração”, afirmou o comunicado oficial.

A defesa do brother ainda destacou a ironia da situação: “Vindo justamente de alguém que trabalha com crianças… é um nível de desumanidade revoltante, mas que saindo da boca dela não surpreende ninguém”.

Vídeo do momento

Nas imagens que circulam na web, é possível ver o momento exato em que Samira tenta manter um tom amigável, mas é interrompida pela frase ácida de Milena, que ri após o comentário. O episódio deve ser um dos temas centrais do programa ao vivo de hoje, aumentando a pressão sobre a permanência da sister no reality.

Fonte: Metrópoles

Drigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.