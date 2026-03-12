O clima de rivalidade no BBB 26 ultrapassou os limites do jogo e atingiu a vida pessoal dos participantes nesta quinta-feira (12/03). A sister Milena tornou-se o alvo principal de críticas nas redes sociais após um comentário considerado “cruel” e “desumano” sobre a família de Alberto Cowboy.

Durante uma conversa na área externa com Samira, o assunto foi a foto da família de Alberto exibida no programa. Samira comentou sobre a imagem da criança, ao que Milena disparou: “A criança não é dele, graças a Deus que não tem o sangue dele!”.

A fala faz referência ao fato de a menina ser filha biológica da esposa de Alberto, Priscilla Monroy, e ser criada por ele como filha do coração.

Reação imediata nas redes sociais

O comentário não passou despercebido pelo público que acompanha o pay-per-view. Em poucos minutos, internautas lotaram as redes sociais com críticas à postura da participante.

“Reduzir o papel de um pai a laços sanguíneos é de uma baixeza enorme”, comentou um usuário no X (antigo Twitter). Outros perfis lembraram o histórico de Milena na casa, classificando-a como “rancorosa”.

Família de Alberto se manifesta

Diante da repercussão, a equipe oficial de Alberto Cowboy não se calou e publicou uma nota de repúdio contundente. “Repugnante! Milena, pela segunda vez, debocha da paternidade de Alberto com sua filha de coração”, afirmou o comunicado oficial.

A defesa do brother ainda destacou a ironia da situação: “Vindo justamente de alguém que trabalha com crianças… é um nível de desumanidade revoltante, mas que saindo da boca dela não surpreende ninguém”.

Vídeo do momento

Nas imagens que circulam na web, é possível ver o momento exato em que Samira tenta manter um tom amigável, mas é interrompida pela frase ácida de Milena, que ri após o comentário. O episódio deve ser um dos temas centrais do programa ao vivo de hoje, aumentando a pressão sobre a permanência da sister no reality.

Fonte: Metrópoles

Drigido por ContilNet