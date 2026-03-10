Os 10 brasileiros mais ricos do mundo segundo a lista da Forbes

A revista Forbes anunciou, nesta terça-feira (10), a aguardada atualização do ranking global de bilionários. A presença nacional continua robusta, com 70 nomes figurando no ranking geral.

Pelo terceiro ano consecutivo, a lista dos 10 brasileiros mais ricos do mundo lista Forbes é liderada por Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, que consolida sua posição como o maior patrimônio do país.

Aos 43 anos, Saverin ocupa a 59ª posição global, acumulando uma fortuna avaliada em US$ 35,9 bilhões. O ranking deste ano mostra uma dança das cadeiras no setor bancário e de investimentos, com destaque para a ascensão de André Esteves, do BTG Pactual.

O topo do ranking e o setor financeiro

Logo atrás de Saverin, André Esteves (56 anos) aparece na 131ª posição mundial, com um patrimônio de US$ 20,2 bilhões. Em terceiro lugar, Jorge Paulo Lemann e sua família ocupam a 137ª colocação, com US$ 19,8 bilhões, mantendo sua relevância através da 3G Capital e gigantes como a AB InBev.

Eduardo Saverin lidera a lista de brasileiros bilionários da Forbes pelo terceiro ano seguido | Foto: Divulgação/Forbes

Confira os 10 brasileiros mais ricos (Dados Forbes):

1. Eduardo Saverin: US$ 35,9 bilhões (Facebook)

2. André Esteves: US$ 20,2 bilhões (BTG Pactual)

3. Jorge Paulo Lemann e família: US$ 19,8 bilhões (3G Capital)

4. Fernando Roberto Moreira Salles: US$ 9,9 bilhões (Itaú Unibanco/CBMM)

5. Pedro Moreira Salles: US$ 9,6 bilhões (Itaú Unibanco/CBMM)

6. Jorge Moll Filho: US$ 7,5 bilhões (Rede D’Or)

7. Max Van Hoegaerden Herrmann Telles: US$ 7,4 bilhões (Herdeiro 3G Capital)

8. Carlos Alberto Sicupira: US$ 6,9 bilhões (3G Capital)

9. Miguel Krigsner: US$ 6,8 bilhões (O Boticário)

10. Alex Behring: US$ 5,8 bilhões (3G Capital)

Diversificação de setores

A lista de 2026 reflete a força de setores variados da economia brasileira. Enquanto o setor financeiro e de investimentos domina o topo, nomes como Jorge Moll Filho (Saúde) e Miguel Krigsner (Cosméticos) mostram a resiliência do mercado interno e da indústria de serviços.

Um ponto de atenção na lista deste ano é a presença de novos herdeiros, como Max Van Hoegaerden Herrmann Telles, sinalizando a transição de fortunas em grandes conglomerados como a 3G Capital.

Fonte: Metrópoles

Dirigido por ContilNet