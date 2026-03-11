Pai de Melody expõe agressão da ex e prejuízo de R$ 300 mil em carro

O empresário Thiago Abreu, amplamente conhecido como Belinho, o pai de Melody e Bella Angel, chocou os seguidores ao expor marcas de agressão no rosto e um prejuízo financeiro massivo. Segundo o relato feito ao portal LeoDias nesta quarta-feira (11/3), ele foi atacado por sua ex-companheira, Karen Martins, que teria invadido a academia onde ele treinava por não aceitar o término da relação e o novo namoro do empresário.

Câmeras de segurança registraram o momento em que Karen teria invadido o local, passando por baixo da catraca, para agredir Belinho e sua atual namorada com golpes de chave na cabeça. O empresário precisou de atendimento hospitalar devido à gravidade das perfurações no rosto.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Leo Dias (@leodias)

Prejuízo de R$ 300 mil em Porsche

Após a briga física dentro do estabelecimento, a fúria da ex-companheira se voltou contra o patrimônio do pai de Melody. Karen teria se dirigido ao estacionamento e vandalizado uma Porsche recém-comprada, avaliada em R$ 1 milhão.

Danos Internos: O painel do veículo foi riscado e os bancos de couro foram rasgados. Somente o reparo do painel é estimado em R$ 150 mil.

Danos Externos: A lataria foi completamente riscada, resultando em um orçamento total de reparo que ultrapassa os R$ 300 mil.

Seguro: Belinho lamentou que, por se tratar de um ato de vandalismo provocado por briga pessoal, o seguro automotivo provavelmente não cobrirá os danos.

Histórico e Medidas Judiciais

O pai de Melody afirmou que o comportamento agressivo não é inédito. Ele revelou que sua filha mais velha, Bella Angel, já possui uma medida protetiva contra Karen após episódios anteriores de violência.

Detalhes do Caso Informações Oficiais Envolvidos Belinho (Thiago Abreu) e Karen Martins Local do Incidente Academia de Ginástica / Estacionamento Veículo Atingido Porsche (Avaliada em R$ 1 milhão) Prejuízo Estimado R$ 300.000,00 Status Jurídico Boletim de Ocorrência registrado

O Pronunciamento da Ex

Em suas redes sociais, Karen Martins admitiu o erro, afirmando não se orgulhar da atitude, mas justificou o surto alegando ter sofrido abusos psicológicos e financeiros durante os sete anos de relacionamento. Belinho nega as acusações e afirma que as imagens das câmeras de segurança provam que ele apenas tentou conter a ex-namorada sem revidar as agressões. O caso agora segue sob investigação policial, e o empresário estuda entrar com uma ação de reparação de danos.

Fonte: Portal LeoDias

Redigido por: ContilNet