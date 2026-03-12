O ator Pedro Pascal, um dos nomes mais queridos de Hollywood, está no centro de uma tempestade digital nesta quinta-feira (12/03). A poucos dias de subir ao palco como apresentador do Oscar, Pascal passou a ser duramente criticado por uma parcela de seus seguidores após rumores de um suposto affair com o diretor argentino Rafael Olarra.

A polêmica ganhou força devido a acusações de internautas que associam o nome de Olarra a ideologias pró-Israel. A reação foi imediata, já que Pascal é conhecido por seu histórico de posicionamentos públicos em defesa da causa palestina.

A suposta contradição gerou um racha na base de fãs do protagonista de The Last of Us.

Interação e “Cancelamento”

O episódio começou após Rafael Olarra deixar um comentário com emojis em uma publicação de Pascal sobre os direitos das mulheres no Chile. O gesto foi o suficiente para que usuários passassem a atacar o diretor, rotulando-o como “sionista”.

Apesar da repercussão agressiva, não foram apresentadas evidências públicas que comprovem a ligação de Olarra com organizações ou movimentos políticos de apoio a Israel. Mesmo assim, a onda de ódio escalou para o bloqueio de perfis de fãs pelo próprio ator.

Pedro Pascal enfrenta críticas e racha entre fã-clubes às vésperas da cerimônia do Oscar | Foto: Reprodução/Instagram

Fã-clube brasileiro encerra atividades

A situação atingiu o ápice quando a página Pedro Pascal Info, uma das maiores comunidades dedicadas ao artista no Brasil, anunciou o fim de suas atividades. Segundo os administradores, o perfil foi bloqueado por Pascal após a polêmica, o que gerou um sentimento de decepção profunda na equipe.

“Amamos muito e estamos tristes. Nosso apoio incondicional termina hoje”, declarou a equipe do perfil em nota de despedida. Até o momento, nem Pedro Pascal nem Rafael Olarra se manifestaram oficialmente sobre as acusações ou sobre os rumores de relacionamento.

O caso levanta o debate sobre o limite das cobranças políticas de fãs sobre a vida privada dos artistas e como isso pode impactar a recepção de Pascal durante a maior noite do cinema mundial, que ocorre no próximo domingo.

Fonte: Metrópoles

Dirigido por ContilNet