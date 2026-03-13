PlayStation 6: lançamento do console pode acontecer no final de 2027

O ciclo de vida da atual geração de consoles parece estar entrando em sua reta final. De acordo com informações reveladas pelos famosos insiders Tom, do canal Moore’s Law is Dead (MLID), e Kepler L2, o PlayStation 6 está programado para chegar ao mercado no final de 2027. A revelação desafia as preocupações anteriores do mercado sobre possíveis adiamentos devido à escassez de componentes globais, como módulos de memória RAM de alto desempenho.

A Sony não estará sozinha nessa corrida. Relatórios indicam que a Microsoft também planeja lançar seu próximo hardware, conhecido internamente pelo codinome Project Helix, na mesma janela de tempo, preparando o terreno para uma nova guerra de consoles a partir do final do próximo ano.

O que esperar do hardware do PS6?

Embora a Sony mantenha sigilo absoluto, as movimentações na cadeia de suprimentos dão pistas sobre o que o PlayStation 6 trará para os jogadores.

Parceria com a AMD: A manutenção da arquitetura AMD deve garantir retrocompatibilidade total com jogos de PS5 e PS4.

Foco em IA: Espera-se que o console utilize tecnologias avançadas de upscaling por inteligência artificial para atingir 4K nativo e 8K com alta taxa de quadros.

Memória de Próxima Geração: Apesar dos custos, o uso de memórias GDDR7 é especulado para eliminar gargalos de carregamento e processamento.

Janela de Lançamento e Concorrência

Confira o panorama atual das previsões para a 10ª geração de consoles:

Console Codinome Previsão de Lançamento Fabricante PlayStation 6 PS6 Final de 2027 Sony Próximo Xbox Project Helix Final de 2027 Microsoft Nintendo Switch 2 Drake Já disponível (2025) Nintendo Steam Machine 2 Galley Final de 2026 Valve

As declarações de Tom (MLID) corroboram falas anteriores de executivos da AMD sobre o desenvolvimento de novos chips customizados que já estariam em fase de testes. Para os fãs do PlayStation 6, a notícia de que o desenvolvimento segue o cronograma original, apesar da inflação dos semicondutores, traz otimismo. A expectativa agora gira em torno dos primeiros teasers oficiais que podem surgir em grandes eventos de tecnologia no início de 2027.

O YouTuber Tom, do canal MLID, é conhecido por reportar mudanças nos hardwares dos consoles PlayStation antes dos anúncios oficiais da própria Sony, enquanto Kepler L2 costuma vazar informações da companhia AMD, afirmando que tem contatos na cadeia de produção dos processadores.

A AMD será provavelmente a fabricante do processador do PlayStation 6, assim como tem sido desde o PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5) e também de seus concorrentes Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e o futuro Project Helix. A empresa tem sido escolhida ao longo dos anos por fabricar alguns dos chips mais eficientes em questão de processamento gráfico e baixa geração de calor.

Novo Xbox / Project Helix foi revelado pela Microsoft — Foto: Reprodução/Xbox Wire

A data de 2027 manteria o ciclo de 7 anos que a Sony tem apresentado em seus últimos consoles, com o PlayStation 3 em 2006, o PlayStation 4 em 2013 e o PlayStation 5 em 2020. No entanto, há muitas preocupações de que tanto a Sony quanto a Microsoft possam adiar seus lançamentos devido à recente crise de falta de estoque e alta de preços de memória RAM e armazenamento causada por um aumento de demanda por empresas de inteligência artificial.

Este fator poderia espelhar a situação de lançamento do PlayStation 5, o qual encarou problemas devido a uma crise de falta de microchips causada pelo aumento de consumo de eletrônicos na pandemia de 2020. O console tinha pouco estoque que rapidamente esgotava nas lojas e muitas unidades eram compradas por revendedores que tentavam aumentar o preço devido à sua raridade.

Vale destacar, contudo, que a Sony e a Microsoft não confirmam a informação, que, até o momento, não passa de um grande boato. Por enquanto, nos cabe esperar até o próximo ano para ver o que acontecerá.

Fonte: Tech Tudo

Redigido por: ContilNet