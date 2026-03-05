A Polícia Civil de Brasiléia prendeu, por volta das 13h desta quinta-feira (5), o jovem Mateus da Silva Conceição, de 18 anos, conhecido como “Matheuzinho”, apontado como principal responsável pela execução de Paulo Lopes Rodrigues, crime ocorrido em novembro de 2025. O suspeito estava foragido e possuía mandado de prisão em aberto.

De acordo com as investigações, Mateus é apontado como líder da ação criminosa que resultou na morte brutal da vítima e na ocultação do corpo dentro de uma geladeira, posteriormente abandonada em uma área de mata.

Segundo o inquérito policial, o homicídio teria sido cometido sob a dinâmica de um chamado “tribunal do crime”, prática associada à facção criminosa Comando Vermelho. Durante a investigação, a polícia identificou que Mateus teria realizado uma videochamada com lideranças da organização criminosa para solicitar autorização para aplicar uma suposta “disciplina” contra a vítima.

Paulo Lopes Rodrigues foi atraído até uma residência localizada no bairro Alberto Castro, sob o pretexto de resolver uma situação envolvendo o furto de uma bicicleta. No local, ele acabou sendo confrontado por Mateus, que apresentava registros fotográficos que, segundo os criminosos, comprovariam o suposto furto.

A investigação também aponta a participação de uma ex-companheira da vítima, que teria atuado como partícipe moral do crime. Conforme o relatório policial, a mulher teria informado aos executores o paradeiro de Paulo e relatado que ele possuía um histórico de abuso. Essas alegações, somadas à autorização expressa da mulher para que os criminosos aplicassem violência contra a vítima, teriam influenciado na decisão do grupo pela execução.

Durante a ação, Mateus teria agido com extrema violência, desferindo golpes com um pedaço de madeira na cabeça da vítima, além de vários chutes e socos no rosto de Paulo, que estava imobilizado por um comparsa. A morte foi causada por traumatismo cranioencefálico grave, além de sinais de estrangulamento, segundo as investigações.

Após o crime, os envolvidos colocaram o corpo da vítima dentro de uma geladeira velha. O eletrodoméstico foi transportado em uma bicicleta até uma área de mata fechada no Ramal do Nazaré, onde o cadáver foi abandonado. Outros integrantes do grupo teriam dado apoio à ação, monitorando a presença de viaturas policiais.

Com a prisão realizada nesta quinta-feira, Mateus da Silva Conceição deverá responder pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, corrupção de menores e participação em organização criminosa.

O inquérito policial já havia resultado no indiciamento de outros suspeitos, entre eles Islano Jerônimo de Lima, Laércio Soares de Souza e Eduardo Gardiel Braga Firmino. Segundo a Polícia Civil, Mateus chegou a tentar fugir em direção à Bolívia para evitar a prisão, mas acabou localizado e capturado.

O suspeito permanece agora sob custódia da Polícia Civil e ficará à disposição da Justiça.