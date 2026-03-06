Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?

A Netflix surpreendeu os assinantes e a indústria cinematográfica nesta sexta-feira (6/3) ao confirmar que o aclamado O Agente Secreto estará disponível em seu catálogo a partir deste sábado, 7 de março. A decisão marca uma mudança estratégica na distribuição do longa-metragem, que já acumula quatro meses de sucesso absoluto nas salas de cinema brasileiras.

Originalmente, a parceria entre os produtores e a gigante do streaming previa que o filme só seria liberado após o encerramento total da sua passagem pelas telonas. No entanto, com a proximidade da cerimônia do Oscar, marcada para o dia 15 de março, a estratégia foi recalibrada para maximizar a visibilidade da obra estrelada por Wagner Moura.

Fator Oscar e Recorde Histórico

A antecipação não é por acaso. O Agente Secreto chega ao streaming apenas uma semana antes da maior premiação do cinema mundial, onde concorre em quatro categorias de peso.

Categorias Indicadas: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Elenco (liderado por Gabriel Domingues).

Recorde: Com quatro indicações, o filme iguala a marca histórica de Cidade de Deus , consolidando Kleber Mendonça Filho como um dos maiores diretores da atualidade.

Nova Etapa: Para o diretor, o lançamento digital permite que a história seja “descoberta por muita gente e revista por tantos outros que se sentiram sensibilizados” nos últimos meses.

Trama e Ambientação

Ambientado em 1977, durante os anos de chumbo da Ditadura Militar no Brasil, o filme traz uma atmosfera de suspense e nostalgia técnica.

Ficha Técnica Detalhes Direção Kleber Mendonça Filho Protagonista Wagner Moura (Marcelo) Localização Recife, Pernambuco Gênero Suspense / Drama Político Data Streaming 07 de Março de 2026

Na trama, Marcelo (Wagner Moura) é um especialista em tecnologia que retorna ao Recife em busca de paz, mas acaba envolvido em uma teia de segredos inquietantes e perigos políticos. Mesmo com a estreia na Netflix, o filme continuará em cartaz em diversas salas pelo Brasil, oferecendo ao público a escolha entre a experiência imersiva do cinema ou o conforto do sofá.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: ContilNet