A Princesa Beatrice voltou ao centro dos holofotes internacionais, mas desta vez devido a novos desdobramentos judiciais vindos dos Estados Unidos. Lotes recentes de documentos tornados públicos pelo Departamento de Justiça reacenderam o escrutínio sobre a ligação entre o círculo íntimo da família real britânica e o falecido financista Jeffrey Epstein.

Embora Beatrice não seja acusada de qualquer atividade ilícita, seu nome aparece como “testemunha” em trocas de e-mails de sua mãe, Sarah Ferguson. As mensagens detalham uma tentativa de influenciar a imprensa britânica em 2011, visando evitar que Epstein fosse rotulado como “pedófilo” após cumprir sua primeira pena na Flórida.

A Estratégia de Imprensa e a “Rota P”

O cerne da revelação envolve um e-mail enviado por Ferguson ao empresário James Henderson. Na mensagem, a Duquesa de York relata uma articulação para gerenciar uma entrevista concedida ao jornal Evening Standard.

O Acordo: Ferguson e a Princesa Beatrice teriam concordado que era vital garantir que o jornalista não utilizasse a “rota P” (pedófilo) ao se referir a Epstein.

A Justificativa: No e-mail, Sarah argumentava que Epstein já havia cumprido sua pena e estava “seguindo em frente com sua vida”.

Testemunha Ocular: Beatrice é citada como quem presenciou as ligações subsequentes para alinhar o tom da cobertura jornalística da época.

Cartões de Natal e Viagens Suspeitas

Os arquivos também trazem à tona detalhes sobre a proximidade familiar. Fotos das irmãs Beatrice e Eugenie foram incluídas em cartões de Natal enviados pelo Príncipe Andrew a Epstein em 2011 e 2012. Além disso, uma mensagem de 2015 menciona uma viagem ao México onde Beatrice estaria presente. “Ela gosta de mim, então não tem problema”, teria escrito Epstein na ocasião.

Revelação do Documento Conteúdo Impacto E-mails de 2011 Gestão de crise e defesa de Epstein Desgaste de imagem para Beatrice Cartões de Natal Fotos familiares enviadas a Epstein Prova de proximidade após condenação Mensagem de 2015 Menção a viagem ao México Sugestão de convívio social contínuo Reação das Irmãs Beatrice reservada; Eugenie abalada Divisão interna na família York

Enquanto a Princesa Eugenie estaria profundamente afetada pela exposição contínua dos erros dos pais, fontes ligadas ao Palácio indicam que a Princesa Beatrice tem adotado uma postura mais resiliente e reservada. As revelações surgem em um momento delicado para a monarquia, que busca se distanciar definitivamente das polêmicas que levaram o Príncipe Andrew à renúncia de suas funções reais em 2019.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: ContilNet