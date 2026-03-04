A Princesa Beatrice voltou ao centro dos holofotes internacionais, mas desta vez devido a novos desdobramentos judiciais vindos dos Estados Unidos. Lotes recentes de documentos tornados públicos pelo Departamento de Justiça reacenderam o escrutínio sobre a ligação entre o círculo íntimo da família real britânica e o falecido financista Jeffrey Epstein.
Embora Beatrice não seja acusada de qualquer atividade ilícita, seu nome aparece como “testemunha” em trocas de e-mails de sua mãe, Sarah Ferguson. As mensagens detalham uma tentativa de influenciar a imprensa britânica em 2011, visando evitar que Epstein fosse rotulado como “pedófilo” após cumprir sua primeira pena na Flórida.
A Estratégia de Imprensa e a “Rota P”
O cerne da revelação envolve um e-mail enviado por Ferguson ao empresário James Henderson. Na mensagem, a Duquesa de York relata uma articulação para gerenciar uma entrevista concedida ao jornal Evening Standard.
-
O Acordo: Ferguson e a Princesa Beatrice teriam concordado que era vital garantir que o jornalista não utilizasse a “rota P” (pedófilo) ao se referir a Epstein.
-
A Justificativa: No e-mail, Sarah argumentava que Epstein já havia cumprido sua pena e estava “seguindo em frente com sua vida”.
-
Testemunha Ocular: Beatrice é citada como quem presenciou as ligações subsequentes para alinhar o tom da cobertura jornalística da época.
Cartões de Natal e Viagens Suspeitas
Os arquivos também trazem à tona detalhes sobre a proximidade familiar. Fotos das irmãs Beatrice e Eugenie foram incluídas em cartões de Natal enviados pelo Príncipe Andrew a Epstein em 2011 e 2012. Além disso, uma mensagem de 2015 menciona uma viagem ao México onde Beatrice estaria presente. “Ela gosta de mim, então não tem problema”, teria escrito Epstein na ocasião.
|Revelação do Documento
|Conteúdo
|Impacto
|E-mails de 2011
|Gestão de crise e defesa de Epstein
|Desgaste de imagem para Beatrice
|Cartões de Natal
|Fotos familiares enviadas a Epstein
|Prova de proximidade após condenação
|Mensagem de 2015
|Menção a viagem ao México
|Sugestão de convívio social contínuo
|Reação das Irmãs
|Beatrice reservada; Eugenie abalada
|Divisão interna na família York
Enquanto a Princesa Eugenie estaria profundamente afetada pela exposição contínua dos erros dos pais, fontes ligadas ao Palácio indicam que a Princesa Beatrice tem adotado uma postura mais resiliente e reservada. As revelações surgem em um momento delicado para a monarquia, que busca se distanciar definitivamente das polêmicas que levaram o Príncipe Andrew à renúncia de suas funções reais em 2019.
