Professores do ensino médio participam de formação continuada com foco no Enem e metodologias

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) realiza, até esta sexta-feira (13), uma formação voltada para professores do ensino médio da rede estadual. A atividade faz parte da jornada pedagógica e está sendo desenvolvida por componente curricular. Nesta quinta-feira (12), o encontro ocorre no auditório do Instituto de Educação Lourenço Filho (IEFL).

De acordo com a representante do Departamento de Ensino Médio da SEE, Gliciana Nascimento, as formações são organizadas de acordo com as disciplinas. “Começamos com língua portuguesa, depois matemática e hoje é o dia de física. Para as áreas de natureza e matemática, por exemplo, temos quatro pautas a serem trabalhadas”, explicou.

Além do conteúdo específico de cada componente, a formação também aborda estratégias relacionadas ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Durante os encontros, os professores recebem orientações e materiais didáticos que podem ser utilizados em sala de aula.

Segundo Gliciana, as atividades incluem temas como laboratório do conhecimento, formação geral básica e estratégias de recomposição da aprendizagem. A proposta é oferecer ferramentas para apoiar o trabalho dos docentes no desenvolvimento dos conteúdos ao longo do ano letivo.

A formação continuada seguirá até o dia 31 de março e será encerrada com encontros voltados aos coordenadores pedagógicos das escolas da rede que ofertam ensino médio. “Então, essas formações específicas vêm dar suporte ao professor de cada componente”, destacou.

Ela acrescenta que parte da programação também inclui orientações sobre o uso de laboratórios e a realização de atividades práticas, especialmente nas áreas de Ciências da Natureza e Matemática.

Entre os participantes está o professor Gabriel da Costa Silva, que leciona Física na Escola Raimunda da Silva Pará, localizada no bairro Cidade do Povo. Ele afirma que o momento de formação é importante para a troca de experiências entre os docentes.

“A gente socializa com os colegas, que também são de Física, compartilha experiências, aprende novas formas e metodologias de ensino e aplica em sala de aula, o que facilita o nosso dia a dia. Esse apoio que a SEE nos dá é fundamental”, afirmou.