09/03/2026
ContilPop
Cantor Leonardo coloca bebida na boca do neto e causa polêmica; Veja vídeo
Babá dos filhos de Virginia Fonseca revela ter denunciado abuso contra filha
Zé Felipe surpreende filhas e mãe com buquê de flores no Dia das Mulheres
DJ Eliezer passa mal na BR-364 e cancela show que faria em Sena Madureira
Rihanna estava em casa durante atentado a tiros; saiba mais
Vini Jr. reage após Virginia dizer que mulheres devem manter distância
Ticiane Pinheiro revive meme e agita web com “quadradinho de oito”
Marquito segue na UTI e apresenta quadro estável; veja novo boletim médico
Kelly Key denuncia ataques de vizinho médico contra sua família no Rio; Veja vídeo
Ana Castela é flagrada em momento de carinho com filha de Zé Felipe durante almoço familiar

Real Madrid x Manchester City: Onde assistir à “final antecipada”

Duelo de gigantes define vaga na próxima fase nesta terça-feira. Saiba em qual canal vai passar, o horário e as escalações confirmadas.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Vini Jr e Haaland se enfrentam em Real Madrid x Manchester City pela Champions.
Divulgação/UEFA

O mundo do futebol vai parar na tarde desta terça-feira (10). O Santiago Bernabéu recebe o confronto mais aguardado da temporada europeia: Real Madrid e Manchester City voltam a se encontrar pelo jogo de volta das oitavas de final da UEFA Champions League 2025/26.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Após o empate eletrizante em 2 a 2 na Inglaterra, quem vencer em Madri avança. A partida promete ser um duelo particular entre os brasileiros Vini Jr. e Rodrygo contra a máquina de gols Erling Haaland.

Onde assistir ao vivo?

A partida terá transmissão para todo o Brasil na TV aberta e no streaming. Confira as opções para não perder nenhum lance desta decisão:

  • TV Aberta: SBT (para todo o Brasil)

  • TV Fechada: TNT Sports

  • Streaming: Max (antiga HBO Max)

Horário: A bola rola a partir das 17h00 (horário de Brasília), com o pré-jogo iniciando às 16h30 com informações direto da Espanha.

Prováveis Escalações

O técnico Carlo Ancelotti faz mistério, mas deve apostar na velocidade dos brasileiros para contra-atacar o time de Pep Guardiola.

Real Madrid (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Carvajal, Militão, Rüdiger e Davies; Tchouaméni, Valverde e Bellingham; Rodrygo, Vini Jr. e Mbappé (ou Endrick).

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Walker, Rúben Dias, Akanji e Gvardiol; Rodri, De Bruyne e Bernardo Silva; Foden, Doku e Haaland.

O Fator Vini Jr.

O camisa 7 do Real Madrid chega para o confronto vivendo a melhor fase da carreira. Com 20 gols na temporada, Vini é a principal esperança dos merengues para quebrar a posse de bola do City. Já do lado inglês, a dúvida fica por conta da condição física de Kevin De Bruyne, que treinou separado do grupo nesta segunda-feira (9).

Prepare a pipoca: em caso de novo empate, a decisão irá para a prorrogação e, persistindo a igualdade, pênaltis.

Fonte: Redação ContilNet Esportes

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.