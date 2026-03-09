Real Madrid x Manchester City: Onde assistir à “final antecipada”

O mundo do futebol vai parar na tarde desta terça-feira (10). O Santiago Bernabéu recebe o confronto mais aguardado da temporada europeia: Real Madrid e Manchester City voltam a se encontrar pelo jogo de volta das oitavas de final da UEFA Champions League 2025/26.

Após o empate eletrizante em 2 a 2 na Inglaterra, quem vencer em Madri avança. A partida promete ser um duelo particular entre os brasileiros Vini Jr. e Rodrygo contra a máquina de gols Erling Haaland.

Onde assistir ao vivo?

A partida terá transmissão para todo o Brasil na TV aberta e no streaming. Confira as opções para não perder nenhum lance desta decisão:

TV Aberta: SBT (para todo o Brasil)

TV Fechada: TNT Sports

Streaming: Max (antiga HBO Max)

Horário: A bola rola a partir das 17h00 (horário de Brasília), com o pré-jogo iniciando às 16h30 com informações direto da Espanha.

Prováveis Escalações

O técnico Carlo Ancelotti faz mistério, mas deve apostar na velocidade dos brasileiros para contra-atacar o time de Pep Guardiola.

Real Madrid (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Carvajal, Militão, Rüdiger e Davies; Tchouaméni, Valverde e Bellingham; Rodrygo, Vini Jr. e Mbappé (ou Endrick).

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Walker, Rúben Dias, Akanji e Gvardiol; Rodri, De Bruyne e Bernardo Silva; Foden, Doku e Haaland.

O Fator Vini Jr.

O camisa 7 do Real Madrid chega para o confronto vivendo a melhor fase da carreira. Com 20 gols na temporada, Vini é a principal esperança dos merengues para quebrar a posse de bola do City. Já do lado inglês, a dúvida fica por conta da condição física de Kevin De Bruyne, que treinou separado do grupo nesta segunda-feira (9).

Prepare a pipoca: em caso de novo empate, a decisão irá para a prorrogação e, persistindo a igualdade, pênaltis.

