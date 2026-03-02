02/03/2026
ContilPop
Reality fictício com sósias de famosos do SBT viraliza nas redes

Quadro do The Noite simula confinamento com imitadores de artistas e gera pedidos por versão real

Sósias de artistas durante cena do falso reality “Sósias dos Artistas”, exibido em quadro do The Noite, no SBT.
Sósias de artistas durante cena do falso reality “Sósias dos Artistas”, exibido em quadro do The Noite, no SBT/Foto: Reprodução

Uma brincadeira exibida no programa The Noite, apresentado por Danilo Gentili no SBT, vem ganhando grande repercussão nas redes sociais. O quadro apresenta um falso reality show de confinamento reunindo sósias de artistas nacionais e internacionais, em uma dinâmica que remete ao Big Brother Brasil.

Na cena que viralizou, os sósias de Rihanna, Xuxa, Sandy, Mano Brown, Belo, Vini Jr., Péricles e Elvis Presley se encontram no jardim da casa cenográfica, cumprimentando-se como se estivessem entrando em um reality real.

Batizado de “Sósias dos Artistas”, o falso programa inclui elementos clássicos do gênero, como Big Fone, paredão, provas de resistência e dinâmicas de convivência. A apresentação do quadro fica por conta do humorista Igor Guimarães.

O sucesso do vídeo gerou reações entusiasmadas, mas também frustração entre internautas ao descobrirem que não se trata de um reality show de verdade. Comentários nas redes sugerem que a ideia poderia virar um programa oficial, com sósias ainda mais parecidos ou até a participação surpresa de um famoso real se passando por imitador.

Veja o vídeo:

