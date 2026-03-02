Uma brincadeira exibida no programa The Noite, apresentado por Danilo Gentili no SBT, vem ganhando grande repercussão nas redes sociais. O quadro apresenta um falso reality show de confinamento reunindo sósias de artistas nacionais e internacionais, em uma dinâmica que remete ao Big Brother Brasil.

Na cena que viralizou, os sósias de Rihanna, Xuxa, Sandy, Mano Brown, Belo, Vini Jr., Péricles e Elvis Presley se encontram no jardim da casa cenográfica, cumprimentando-se como se estivessem entrando em um reality real.

Batizado de “Sósias dos Artistas”, o falso programa inclui elementos clássicos do gênero, como Big Fone, paredão, provas de resistência e dinâmicas de convivência. A apresentação do quadro fica por conta do humorista Igor Guimarães.

O sucesso do vídeo gerou reações entusiasmadas, mas também frustração entre internautas ao descobrirem que não se trata de um reality show de verdade. Comentários nas redes sugerem que a ideia poderia virar um programa oficial, com sósias ainda mais parecidos ou até a participação surpresa de um famoso real se passando por imitador.

Veja o vídeo: