Rihanna estava em casa durante atentado a tiros; saiba mais

A tarde deste domingo (8/3) foi marcada por momentos de terror para a cantora Rihanna. A artista estava dentro de sua mansão em Beverly Hills, Los Angeles, quando a propriedade foi alvo de um atentado a tiros. De acordo com informações da imprensa internacional e do portal TMZ, uma mulher de aproximadamente 30 anos foi detida pelas autoridades locais após realizar os disparos.

A suspeita, cuja identidade ainda não foi revelada pela polícia de Los Angeles (LAPD), teria se aproximado da residência a bordo de um veículo e efetuado pelo menos 10 disparos contra a estrutura do imóvel. Apesar da gravidade do ataque, a assessoria de segurança confirmou que a cantora não sofreu ferimentos.

Investigação e Segurança da Família

Até o momento, as autoridades trabalham para descobrir a motivação por trás do crime. A polícia técnica realizou perícia no local para coletar estojos de munição e imagens de câmeras de segurança que possam detalhar a ação da atiradora.

Estado da Cantora: Rihanna passa bem, mas fontes próximas afirmam que ela está profundamente abalada com o ocorrido.

Presença da Família: Ainda não foi confirmado oficialmente se o marido da artista, o rapper A$AP Rocky, e os três filhos do casal — RZA, Riot Rose e o caçula Rocki — estavam no imóvel no momento do atentado.

Prisão da Suspeita: A mulher foi interceptada logo após os disparos e encaminhada para custódia, onde aguarda interrogatório.

Histórico de Incidentes

Infelizmente, a residência de Rihanna já foi alvo de tentativas de invasão e perseguição por parte de “stankers” no passado, o que reforça o debate sobre a segurança de figuras públicas de alto escalão nos Estados Unidos.

Detalhes do Incidente Informações Oficiais Vítima Rihanna (Sem ferimentos) Local Beverly Hills, Los Angeles (EUA) Quantidade de Tiros Pelo menos 10 disparos Status da Suspeita Detida pela Polícia de Los Angeles Motivação Sob investigação das autoridades

A equipe oficial de Rihanna ainda não emitiu um pronunciamento público sobre o atentado, mantendo o foco na privacidade e segurança da família neste momento delicado. O caso segue sob investigação rigorosa da Divisão de Crimes de Beverly Hills, que busca entender se a suspeita agiu sozinha ou se o ataque foi planejado.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: ContilNet