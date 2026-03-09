Rihanna estava em casa durante atentado a tiros; saiba mais

A tarde deste domingo (8/3) foi marcada por momentos de terror para a cantora Rihanna. A artista estava dentro de sua mansão em Beverly Hills, Los Angeles, quando a propriedade foi alvo de um atentado a tiros. De acordo com informações da imprensa internacional e do portal TMZ, uma mulher de aproximadamente 30 anos foi detida pelas autoridades locais após realizar os disparos.
A suspeita, cuja identidade ainda não foi revelada pela polícia de Los Angeles (LAPD), teria se aproximado da residência a bordo de um veículo e efetuado pelo menos 10 disparos contra a estrutura do imóvel. Apesar da gravidade do ataque, a assessoria de segurança confirmou que a cantora não sofreu ferimentos.
Investigação e Segurança da Família
Até o momento, as autoridades trabalham para descobrir a motivação por trás do crime. A polícia técnica realizou perícia no local para coletar estojos de munição e imagens de câmeras de segurança que possam detalhar a ação da atiradora.
-
Estado da Cantora: Rihanna passa bem, mas fontes próximas afirmam que ela está profundamente abalada com o ocorrido.
-
Presença da Família: Ainda não foi confirmado oficialmente se o marido da artista, o rapper A$AP Rocky, e os três filhos do casal — RZA, Riot Rose e o caçula Rocki — estavam no imóvel no momento do atentado.
-
Prisão da Suspeita: A mulher foi interceptada logo após os disparos e encaminhada para custódia, onde aguarda interrogatório.
Histórico de Incidentes
Infelizmente, a residência de Rihanna já foi alvo de tentativas de invasão e perseguição por parte de “stankers” no passado, o que reforça o debate sobre a segurança de figuras públicas de alto escalão nos Estados Unidos.
|Detalhes do Incidente
|Informações Oficiais
|Vítima
|Rihanna (Sem ferimentos)
|Local
|Beverly Hills, Los Angeles (EUA)
|Quantidade de Tiros
|Pelo menos 10 disparos
|Status da Suspeita
|Detida pela Polícia de Los Angeles
|Motivação
|Sob investigação das autoridades
A equipe oficial de Rihanna ainda não emitiu um pronunciamento público sobre o atentado, mantendo o foco na privacidade e segurança da família neste momento delicado. O caso segue sob investigação rigorosa da Divisão de Crimes de Beverly Hills, que busca entender se a suspeita agiu sozinha ou se o ataque foi planejado.
Fonte: Metrópoles
Redigido por: ContilNet