O SBT “bateu o martelo” e definiu o futuro de seu principal apresentador de auditório nesta sexta-feira (13/03). Após uma semana marcada por intensas críticas, pedidos de prisão e rumores de demissão, a emissora de Silvio Santos esclareceu oficialmente a situação de Ratinho no canal após as falas consideradas transfóbicas contra a deputada federal Erika Hilton (PSol-SP).

Em comunicado oficial, a assessoria do SBT pôs fim aos boatos de que o comunicador seria afastado da grade. “Ratinho continua [no SBT] normal”, afirmou a emissora em nota curta e direta, confirmando que o programa seguirá sua exibição habitual, apesar do processo judicial que corre no Ministério Público.

Entenda a polêmica

A crise começou na última quarta-feira (11/03), quando Ratinho questionou a eleição de Erika Hilton para a presidência da Comissão da Mulher na Câmara. O apresentador afirmou que “para ser mulher tem que ter útero e menstruar”, gerando uma onda de protestos. Erika reagiu prontamente, protocolando um pedido de investigação e prisão contra o apresentador, alegando crime de transfobia.

Ratinho se defende e nega ofensa

Apesar da manutenção de seu emprego, Ratinho não ficou em silêncio. Em declarações recentes, o apresentador negou ter tido a intenção de ofender a parlamentar e chegou a sugerir uma conversa direta com a deputada para “esclarecer o que quis dizer”. “Não a ofendi. Peço desculpas se ela considera que houve ofensa, mas não falei mal de trans. Vou processar quem me chamar de transfóbico”, disparou o comunicador.

Queda de braço judicial

Enquanto o SBT garante a permanência do artista, a batalha jurídica segue. Erika Hilton argumenta que o ataque foi contra todas as mulheres e solicitou uma indenização milionária por danos morais coletivos. A decisão da emissora de manter o apresentador no ar indica que, internamente, o canal optou por separar o conteúdo das opiniões pessoais de seus contratados, mesmo sob risco de desgaste comercial.

