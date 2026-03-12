O SBT rompeu o silêncio nesta quinta-feira (12/03) sobre a polêmica envolvendo seu principal apresentador de auditório, Ratinho.

Em nota oficial enviada à imprensa, a emissora afirmou categoricamente que as declarações feitas pelo comunicador na última quarta-feira (11/03) não representam o posicionamento da empresa e informou que o caso está sob rigorosa análise da direção.

“O SBT repudia qualquer tipo de discriminação e preconceito, que são o oposto dos princípios e valores da empresa”, diz o comunicado.

A emissora ressaltou que as falas estão sendo tratadas internamente para garantir que seus valores sejam respeitados por todos os colaboradores, deixando em aberto possíveis sanções ao apresentador.

Pressão jurídica e indenização milionária

A manifestação do canal de Silvio Santos ocorre poucas horas após a deputada federal Erika Hilton (PSol-SP) subir o tom da disputa judicial. Além de pedir a prisão do apresentador, a parlamentar acionou o Ministério Público Federal para investigar também a emissora. Hilton pleiteia uma indenização de R$ 10 milhões por danos morais coletivos à população trans e travesti.

“Ataque contra todas as mulheres”

Em suas redes sociais, Erika Hilton argumentou que a violência verbal de Ratinho não atingiu apenas as mulheres trans, mas todas as mulheres cisgênero que não se encaixam nos padrões biológicos citados pelo apresentador (como ter útero ou menstruar).

“O que o apresentador cometeu foi uma violência, um ataque, e não foi só contra mim”, declarou a deputada.

Família e negócios na mira

A deputada também sinalizou que a batalha não se limitará às falas na TV. Erika mencionou que pretende investigar denúncias relacionadas a propriedades rurais da família de Ratinho no Paraná. “Aqui fora, no mundo real, ele e o SBT pagarão pelos seus atos, na esfera cível e criminal”, escreveu a parlamentar no X (antigo Twitter).

O clima nos bastidores do SBT é de apreensão, já que Ratinho é um dos nomes mais fortes comercialmente na grade, mas a pressão de patrocinadores e movimentos sociais tem forçado a emissora a uma postura mais rígida.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet