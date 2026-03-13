Seja sincero: você olhou para o calendário hoje de manhã e sentiu aquele leve frio na barriga? A Sexta-feira 13 carrega consigo uma aura de mistério, superstição e, para muitos, um alerta para não passar debaixo de escadas e evitar quebrar espelhos.

Mas de onde surgiu a ideia de que a junção do sexto dia da semana com o número 13 é sinônimo de má sorte? Será que devemos mesmo ter medo ou tudo não passa de uma grande injustiça histórica com a data?

O ContilNet mergulhou na história, na mitologia e na cultura pop para desvendar os segredos deste dia. E prepare-se: você vai descobrir que hoje pode ser, na verdade, o seu grande dia de sorte!

📜 De onde surgiu o medo da Sexta-feira 13?

O medo da Sexta-feira 13 (conhecido cientificamente pelo nome quase impronunciável de parascavedecatriafobia) não nasceu de uma única história, mas de uma mistura de crenças de diferentes culturas ao longo dos séculos:

O Banquete de Valhalla (Mitologia Nórdica): A lenda conta que o deus Odin deu um banquete e convidou 12 divindades. Loki, o deus da discórdia, não foi convidado. Ele apareceu de penetra, armou uma confusão, e o deus Balder acabou morto. A lição que ficou? “13 pessoas à mesa é sinal de tragédia”.

A Deusa Frigga e a Igreja: A sexta-feira era o dia consagrado à deusa nórdica Frigga (deusa do amor e da beleza). Quando o cristianismo se expandiu, a deusa foi transformada em “bruxa” pelas novas crenças. Diz a lenda que ela se reunia às sextas-feiras com mais 11 bruxas e o próprio diabo (totalizando 13) para amaldiçoar a humanidade.

A Santa Ceia: Na tradição cristã, Jesus Cristo ceou com seus 12 apóstolos (totalizando 13 pessoas na mesa). O 13º convidado era Judas Iscariotes, o traidor. Além disso, a crucificação de Jesus ocorreu em uma sexta-feira.

Os Cavaleiros Templários: No dia 13 de outubro de 1307, uma sexta-feira, o rei Felipe IV da França ordenou a perseguição, tortura e morte dos Cavaleiros Templários, marcando a data com sangue na história europeia.

🔪 A Cultura Pop e a máscara de Jason

Se a história já não ajudava, Hollywood tratou de eternizar o pavor da data. Em 1980, o cinema lançou a franquia “Sexta-Feira 13“, apresentando ao mundo o assassino mascarado Jason Voorhees.

O sucesso estrondoso dos filmes transformou a data no “Dia Oficial do Terror”, popularizando de vez o conceito no mundo ocidental e fazendo as locadoras (e hoje os streamings) bombarem de aluguéis nesta data específica.

“O número 13, no Tarot, é representado pela carta da Morte. Mas calma! Na leitura esotérica, ela não significa um fim trágico, mas sim transformação, renovação e renascimento.”

🍀 Por que a Sexta-feira 13 pode ser seu dia de SORTE?

Chega de pessimismo! Se você olhar por outro ângulo, a Sexta-feira 13 é uma das datas mais vibrantes e sortudas do ano. Veja os motivos:

Renovação de Energias: Como vimos no Tarot, o 13 é o número da transformação. É o dia perfeito para encerrar ciclos que não te fazem mais bem, seja um hábito ruim ou uma desorganização financeira. Promoções e Flash Tattoos: No Brasil e no mundo, estúdios de tatuagem fazem o famoso “Flash Day”, oferecendo tatuagens do número 13, gatos pretos e amuletos a preços super populares. Além disso, bares, pubs e lojas costumam fazer promoções temáticas incríveis! Sorte Pura: Na numerologia, o 1 (início) somado ao 3 (comunicação e expansão) resulta em 4, o número da base, da estabilidade e da concretização de sonhos. Proteção aos Gatos Pretos: O dia virou um símbolo de conscientização e amor aos animais, com diversas ONGs aproveitando a data para combater o preconceito e incentivar a adoção responsável de felinos de pelagem escura, que de azarões não têm nada!

Então, em vez de se esconder debaixo das cobertas hoje, aproveite a energia do dia! Jogue na loteria, faça um desejo, adote um animal e maratone um bom filme. A sorte sorri para quem não tem medo!