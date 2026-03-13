13/03/2026
ContilPop
Ex-repórter Ney Inácio expõe humilhações nos bastidores do Programa do Ratinho
Influenciadora Taise Dias De Kler mostra rosto com forte crise alérgica
Babu Santana perde prêmio de apartamento após eliminação do BBB 26
Fabiana Justus e Bruno Levi anunciam renovação de votos de 15 anos de casados
Luciana Gimenez expõe mensagem obscena recebida no Instagram
SBT confirma permanência de Ratinho na emissora após polêmica
DJ Rennan da Penha é criticado após postagem sobre a Erika Hilton
Marciele afasta mão de Jordana Morais após Prova do Líder no BBB 26
Veja a homenagem aos heróis da tragédia com Césio-137 em nova série
Thiago Gonçalves, namorado de Jojo Todynho, recebe alta após sofrer infarto

Sexta-feira 13: Dia de azar ou de pura sorte? Descubra a origem do maior mito do calendário

Frio na barriga? Entenda de uma vez por todas como a junção da mitologia nórdica, dos Templários e de Hollywood transformou a data de hoje no dia mais místico do ano.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Gato preto misterioso iluminado pela lua cheia, representando a mística da Sexta-feira 13.
Fonte: Geração por IA

Seja sincero: você olhou para o calendário hoje de manhã e sentiu aquele leve frio na barriga? A Sexta-feira 13 carrega consigo uma aura de mistério, superstição e, para muitos, um alerta para não passar debaixo de escadas e evitar quebrar espelhos.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

Mas de onde surgiu a ideia de que a junção do sexto dia da semana com o número 13 é sinônimo de má sorte? Será que devemos mesmo ter medo ou tudo não passa de uma grande injustiça histórica com a data?

O ContilNet mergulhou na história, na mitologia e na cultura pop para desvendar os segredos deste dia. E prepare-se: você vai descobrir que hoje pode ser, na verdade, o seu grande dia de sorte!

📜 De onde surgiu o medo da Sexta-feira 13?

O medo da Sexta-feira 13 (conhecido cientificamente pelo nome quase impronunciável de parascavedecatriafobia) não nasceu de uma única história, mas de uma mistura de crenças de diferentes culturas ao longo dos séculos:

  • O Banquete de Valhalla (Mitologia Nórdica): A lenda conta que o deus Odin deu um banquete e convidou 12 divindades. Loki, o deus da discórdia, não foi convidado. Ele apareceu de penetra, armou uma confusão, e o deus Balder acabou morto. A lição que ficou? “13 pessoas à mesa é sinal de tragédia”.

  • A Deusa Frigga e a Igreja: A sexta-feira era o dia consagrado à deusa nórdica Frigga (deusa do amor e da beleza). Quando o cristianismo se expandiu, a deusa foi transformada em “bruxa” pelas novas crenças. Diz a lenda que ela se reunia às sextas-feiras com mais 11 bruxas e o próprio diabo (totalizando 13) para amaldiçoar a humanidade.

  • A Santa Ceia: Na tradição cristã, Jesus Cristo ceou com seus 12 apóstolos (totalizando 13 pessoas na mesa). O 13º convidado era Judas Iscariotes, o traidor. Além disso, a crucificação de Jesus ocorreu em uma sexta-feira.

  • Os Cavaleiros Templários: No dia 13 de outubro de 1307, uma sexta-feira, o rei Felipe IV da França ordenou a perseguição, tortura e morte dos Cavaleiros Templários, marcando a data com sangue na história europeia.

🔪 A Cultura Pop e a máscara de Jason

Se a história já não ajudava, Hollywood tratou de eternizar o pavor da data. Em 1980, o cinema lançou a franquia Sexta-Feira 13, apresentando ao mundo o assassino mascarado Jason Voorhees.

O sucesso estrondoso dos filmes transformou a data no “Dia Oficial do Terror”, popularizando de vez o conceito no mundo ocidental e fazendo as locadoras (e hoje os streamings) bombarem de aluguéis nesta data específica.

“O número 13, no Tarot, é representado pela carta da Morte. Mas calma! Na leitura esotérica, ela não significa um fim trágico, mas sim transformação, renovação e renascimento.”

🍀 Por que a Sexta-feira 13 pode ser seu dia de SORTE?

Chega de pessimismo! Se você olhar por outro ângulo, a Sexta-feira 13 é uma das datas mais vibrantes e sortudas do ano. Veja os motivos:

  1. Renovação de Energias: Como vimos no Tarot, o 13 é o número da transformação. É o dia perfeito para encerrar ciclos que não te fazem mais bem, seja um hábito ruim ou uma desorganização financeira.

  2. Promoções e Flash Tattoos: No Brasil e no mundo, estúdios de tatuagem fazem o famoso “Flash Day”, oferecendo tatuagens do número 13, gatos pretos e amuletos a preços super populares. Além disso, bares, pubs e lojas costumam fazer promoções temáticas incríveis!

  3. Sorte Pura: Na numerologia, o 1 (início) somado ao 3 (comunicação e expansão) resulta em 4, o número da base, da estabilidade e da concretização de sonhos.

  4. Proteção aos Gatos Pretos: O dia virou um símbolo de conscientização e amor aos animais, com diversas ONGs aproveitando a data para combater o preconceito e incentivar a adoção responsável de felinos de pelagem escura, que de azarões não têm nada!

Então, em vez de se esconder debaixo das cobertas hoje, aproveite a energia do dia! Jogue na loteria, faça um desejo, adote um animal e maratone um bom filme. A sorte sorri para quem não tem medo!

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.