Shakira assume romance com ator 17 anos mais jovem após separação de Piqué

A cantora colombiana Shakira voltou a movimentar as redes sociais após assumir um novo relacionamento. Segundo publicações de páginas de entretenimento internacional, a artista estaria vivendo um romance com o ator britânico Lucien Laviscount, conhecido por sua participação na série Emily in Paris.

De acordo com as informações divulgadas, Shakira, de 49 anos, e Laviscount, de 32, teriam se aproximado durante as gravações de um clipe da cantora. O ator participou como par romântico da artista na produção, e a parceria profissional acabou evoluindo para um relacionamento fora das câmeras.

Fontes ligadas ao casal afirmam que os dois estão juntos e preferem manter a relação de forma mais discreta, longe da exposição constante da mídia. Mesmo assim, a notícia rapidamente repercutiu nas redes sociais e em páginas de celebridades.

O novo capítulo na vida amorosa da cantora ocorre após o fim do relacionamento de mais de uma década com o ex-jogador espanhol Gerard Piqué, com quem Shakira teve dois filhos. A separação do casal, anunciada em 2022, ganhou grande repercussão internacional e inspirou músicas e declarações públicas da artista.

Desde então, Shakira tem focado na carreira e em novos projetos musicais, além de manter presença constante nas redes sociais e em apresentações pelo mundo.

A diferença de idade entre a cantora e o ator também chamou atenção do público. Ainda assim, fãs têm demonstrado apoio ao novo relacionamento, destacando que a artista vive um momento de recomeço após um período turbulento em sua vida pessoal.

