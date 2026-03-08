08/03/2026
Shakira assume romance com ator 17 anos mais jovem após separação de Piqué
Shakira assume romance com ator 17 anos mais jovem após separação de Piqué

Shakira assume romance com ator 17 anos mais jovem
Shakira assume romance com ator 17 anos mais jovem

A cantora colombiana Shakira voltou a movimentar as redes sociais após assumir um novo relacionamento. Segundo publicações de páginas de entretenimento internacional, a artista estaria vivendo um romance com o ator britânico Lucien Laviscount, conhecido por sua participação na série Emily in Paris.

De acordo com as informações divulgadas, Shakira, de 49 anos, e Laviscount, de 32, teriam se aproximado durante as gravações de um clipe da cantora. O ator participou como par romântico da artista na produção, e a parceria profissional acabou evoluindo para um relacionamento fora das câmeras.

Fontes ligadas ao casal afirmam que os dois estão juntos e preferem manter a relação de forma mais discreta, longe da exposição constante da mídia. Mesmo assim, a notícia rapidamente repercutiu nas redes sociais e em páginas de celebridades.

O novo capítulo na vida amorosa da cantora ocorre após o fim do relacionamento de mais de uma década com o ex-jogador espanhol Gerard Piqué, com quem Shakira teve dois filhos. A separação do casal, anunciada em 2022, ganhou grande repercussão internacional e inspirou músicas e declarações públicas da artista.

Desde então, Shakira tem focado na carreira e em novos projetos musicais, além de manter presença constante nas redes sociais e em apresentações pelo mundo.

A diferença de idade entre a cantora e o ator também chamou atenção do público. Ainda assim, fãs têm demonstrado apoio ao novo relacionamento, destacando que a artista vive um momento de recomeço após um período turbulento em sua vida pessoal.

