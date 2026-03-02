O The Actor Awards, sucessor do consagrado SAG Awards, aconteceu na noite deste domingo (1º/3) no icônico Shrine Auditorium, em Los Angeles. Considerado o maior termômetro para as categorias de atuação do Oscar, o evento consagrou o longa-metragem “Pecadores” como a grande força da temporada, garantindo os prêmios de Melhor Montagem de Elenco e Melhor Ator em Filme.
A ausência de brasileiros na lista, como Wagner Moura — que era cotado por seus papéis em “O Agente Secreto” e “Ladrões de Drogas” —, não chegou a ser uma surpresa para os especialistas, dada a tendência histórica da premiação em privilegiar produções estritamente norte-americanas.
Destaques do Cinema
Michael B. Jordan e Jesse Buckley foram os grandes nomes individuais nas categorias de cinema, superando favoritos como Leonardo DiCaprio e Emma Stone.
Melhor Ator: Michael B. Jordan consolidou seu favoritismo por “Pecadores”.
Melhor Atriz: Jesse Buckley surpreendeu ao vencer por “Hamnet”.
Ator Coadjuvante: Sean Penn levou a estatueta por “Uma Batalha Após a Outra”.
Atriz Coadjuvante: Amy Madigan venceu pela atuação em “Weapons”.
Vencedores em TV e Streaming
Nas séries, o equilíbrio marcou as categorias de drama e comédia, com “The Pitt” e “O Estúdio” saindo como os grandes vitoriosos em elenco.
|Categoria
|Vencedor (Produção)
|Ator/Atriz Premiado
|Série de Drama
|The Pitt
|Noah Wyle
|Série de Comédia
|O Estúdio
|Seth Rogen
|Série Limitada
|Adolescência
|Owen Cooper
|Atriz (Drama)
|A Diplomata
|Keri Russell
Lista Completa de Vencedores do The Actor Awards 2026
Cinema
Melhor Elenco: Pecadores
Melhor Ator: Michael B. Jordan (Pecadores)
Melhor Atriz: Jesse Buckley (Hamnet)
Ator Coadjuvante: Sean Penn (Uma Batalha Após a Outra)
Atriz Coadjuvante: Amy Madigan (Weapons)
Televisão
Elenco Drama: The Pitt
Elenco Comédia: O Estúdio
Ator Drama: Noah Wyle (The Pitt)
Atriz Drama: Keri Russell (A Diplomata)
Ator Comédia: Seth Rogen (O Estúdio)
Atriz Comédia: Catherine O’Hara (O Estúdio)
Ator (Série Limitada): Owen Cooper (Adolescência)
Atriz (Série Limitada): Michelle Williams (Morrendo de Sexo)
