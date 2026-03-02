O The Actor Awards, sucessor do consagrado SAG Awards, aconteceu na noite deste domingo (1º/3) no icônico Shrine Auditorium, em Los Angeles. Considerado o maior termômetro para as categorias de atuação do Oscar, o evento consagrou o longa-metragem “Pecadores” como a grande força da temporada, garantindo os prêmios de Melhor Montagem de Elenco e Melhor Ator em Filme.

A ausência de brasileiros na lista, como Wagner Moura — que era cotado por seus papéis em “O Agente Secreto” e “Ladrões de Drogas” —, não chegou a ser uma surpresa para os especialistas, dada a tendência histórica da premiação em privilegiar produções estritamente norte-americanas.

Destaques do Cinema

Michael B. Jordan e Jesse Buckley foram os grandes nomes individuais nas categorias de cinema, superando favoritos como Leonardo DiCaprio e Emma Stone.

Melhor Ator: Michael B. Jordan consolidou seu favoritismo por “Pecadores”.

Melhor Atriz: Jesse Buckley surpreendeu ao vencer por “Hamnet”.

Ator Coadjuvante: Sean Penn levou a estatueta por “Uma Batalha Após a Outra”.

Atriz Coadjuvante: Amy Madigan venceu pela atuação em “Weapons”.

Vencedores em TV e Streaming

Nas séries, o equilíbrio marcou as categorias de drama e comédia, com “The Pitt” e “O Estúdio” saindo como os grandes vitoriosos em elenco.

Categoria Vencedor (Produção) Ator/Atriz Premiado Série de Drama The Pitt Noah Wyle Série de Comédia O Estúdio Seth Rogen Série Limitada Adolescência Owen Cooper Atriz (Drama) A Diplomata Keri Russell

Lista Completa de Vencedores do The Actor Awards 2026

Cinema

Melhor Elenco: Pecadores

Melhor Ator: Michael B. Jordan (Pecadores)

Melhor Atriz: Jesse Buckley (Hamnet)

Ator Coadjuvante: Sean Penn (Uma Batalha Após a Outra)

Atriz Coadjuvante: Amy Madigan (Weapons)

Televisão

Elenco Drama: The Pitt

Elenco Comédia: O Estúdio

Ator Drama: Noah Wyle (The Pitt)

Atriz Drama: Keri Russell (A Diplomata)

Ator Comédia: Seth Rogen (O Estúdio)

Atriz Comédia: Catherine O’Hara (O Estúdio)

Ator (Série Limitada): Owen Cooper (Adolescência)

Atriz (Série Limitada): Michelle Williams (Morrendo de Sexo)

