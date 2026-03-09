Ticiane Pinheiro revive meme e agita web com “quadradinho de oito”

A apresentadora Ticiane Pinheiro tornou-se o nome mais comentado do entretenimento brasileiro neste domingo (8/3). Durante sua participação na “Batalha do Lip Sync”, quadro de sucesso do programa Domingão com Huck, Ticiane entregou uma performance carregada de nostalgia, referências à cantora Anitta e, para o delírio dos internautas, a reedição do icônico passo “quadradinho de oito”.
O duelo contra Otaviano Costa foi dividido em etapas que celebraram a trajetória pessoal e profissional de Ticiane. No primeiro round, ela resgatou suas raízes no grupo Balão Mágico dublando “Ursinho Pimpão”. Já no segundo round, a emoção tomou conta do palco com uma homenagem à sua mãe, a eterna Garota de Ipanema.
Homenagem Familiar e o Retorno do Meme
A escolha do repertório de Anitta para a etapa final permitiu que Ticiane Pinheiro demonstrasse versatilidade e bom humor, características que marcam sua carreira na TV.
Conexão com as Raízes: Ao performar “Girl From Rio”, Ticiane trouxe Helô Pinheiro ao palco, celebrando a canção que imortalizou sua mãe mundialmente.
O “Quadradinho”: A apresentação encerrou com um medley de funks, onde Ticiane repetiu a coreografia do Bonde das Maravilhas que a transformou em meme nacional em 2013, ainda na Record.
Repercussão Digital: No X (antigo Twitter), usuários aclamaram a coragem da artista. “Repetiu o próprio meme. Diva”, comentou um internauta, enquanto outros compararam sua energia à de Katy Perry.
Resultado e Novos Projetos
Apesar de ter conquistado a web, o troféu da noite ficou com Otaviano Costa, que impressionou a plateia com uma performance energética inspirada no filme O Máskara. Contudo, a participação de Ticiane Pinheiro serviu como um poderoso “esquenta” para seu novo momento profissional.
|Etapa do Show
|Referência Artística
|Destaque da Performance
|Round 1
|Balão Mágico
|Nostalgia infantil com “Ursinho Pimpão”
|Round 2
|Anitta / Helô Pinheiro
|Homenagem à “Garota de Ipanema”
|Momento Viral
|Bonde das Maravilhas
|O retorno do “quadradinho de oito”
|Resultado
|Otaviano Costa
|Vencedor da noite no Maracanã
Confirmada como a nova comandante de um reality show no Globoplay, Ticiane Pinheiro provou que sua espontaneidade continua sendo seu maior trunfo para atrair audiência e engajamento. A performance de ontem reafirma seu status como uma das figuras mais queridas da televisão brasileira, capaz de rir de si mesma e emocionar o público simultaneamente.
