Ticiane Pinheiro revive meme e agita web com “quadradinho de oito”

A apresentadora Ticiane Pinheiro tornou-se o nome mais comentado do entretenimento brasileiro neste domingo (8/3). Durante sua participação na “Batalha do Lip Sync”, quadro de sucesso do programa Domingão com Huck, Ticiane entregou uma performance carregada de nostalgia, referências à cantora Anitta e, para o delírio dos internautas, a reedição do icônico passo “quadradinho de oito”.

O duelo contra Otaviano Costa foi dividido em etapas que celebraram a trajetória pessoal e profissional de Ticiane. No primeiro round, ela resgatou suas raízes no grupo Balão Mágico dublando “Ursinho Pimpão”. Já no segundo round, a emoção tomou conta do palco com uma homenagem à sua mãe, a eterna Garota de Ipanema.

Homenagem Familiar e o Retorno do Meme

A escolha do repertório de Anitta para a etapa final permitiu que Ticiane Pinheiro demonstrasse versatilidade e bom humor, características que marcam sua carreira na TV.

Conexão com as Raízes: Ao performar “Girl From Rio”, Ticiane trouxe Helô Pinheiro ao palco, celebrando a canção que imortalizou sua mãe mundialmente.

O “Quadradinho”: A apresentação encerrou com um medley de funks, onde Ticiane repetiu a coreografia do Bonde das Maravilhas que a transformou em meme nacional em 2013, ainda na Record.

Repercussão Digital: No X (antigo Twitter), usuários aclamaram a coragem da artista. “Repetiu o próprio meme. Diva”, comentou um internauta, enquanto outros compararam sua energia à de Katy Perry.

Resultado e Novos Projetos

Apesar de ter conquistado a web, o troféu da noite ficou com Otaviano Costa, que impressionou a plateia com uma performance energética inspirada no filme O Máskara. Contudo, a participação de Ticiane Pinheiro serviu como um poderoso “esquenta” para seu novo momento profissional.

Etapa do Show Referência Artística Destaque da Performance Round 1 Balão Mágico Nostalgia infantil com “Ursinho Pimpão” Round 2 Anitta / Helô Pinheiro Homenagem à “Garota de Ipanema” Momento Viral Bonde das Maravilhas O retorno do “quadradinho de oito” Resultado Otaviano Costa Vencedor da noite no Maracanã

Confirmada como a nova comandante de um reality show no Globoplay, Ticiane Pinheiro provou que sua espontaneidade continua sendo seu maior trunfo para atrair audiência e engajamento. A performance de ontem reafirma seu status como uma das figuras mais queridas da televisão brasileira, capaz de rir de si mesma e emocionar o público simultaneamente.

