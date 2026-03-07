Timothée Chalamet vira alvo de críticas após comentário sobre balé e ópera

O ator Timothée Chalamet, que disputa o prêmio de Melhor Ator no Oscar por sua atuação no filme Marty Supreme, virou alvo de críticas após fazer um comentário sobre artes clássicas durante um evento promovido pela revista Variety em parceria com a CNN.

Durante a conversa, que contou também com a participação do ator Matthew McConaughey, Chalamet afirmou que não trabalharia em setores como balé ou ópera, alegando que “ninguém se importa mais com isso”.

Após a declaração, o ator riu, comentou que poderia estar “perdendo visualizações” e chegou a imitar um cantor de ópera, em tom descontraído.

Mesmo afirmando ter “todo o respeito” pelos profissionais da área, a fala repercutiu entre instituições ligadas às artes clássicas.

A Metropolitan Opera, considerada a maior companhia de ópera dos Estados Unidos, publicou um vídeo nas redes sociais mostrando bastidores de suas produções, valorizando o trabalho de artistas e equipes técnicas. Na publicação, a instituição escreveu: “Essa é para você, Timothée Chalamet…”.

Já a Royal Ballet and Opera, principal companhia de ópera e balé do Reino Unido, afirmou que essas expressões artísticas continuam inspirando outras formas de arte e convidou o ator a visitar o Royal Opera House.

A repercussão também gerou debates nas redes sociais sobre o espaço das artes clássicas na cultura contemporânea e sua influência em outras áreas do entretenimento.