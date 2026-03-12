12/03/2026
Veja os novos detalhes revelados pelo coronel que encontrou o corpo de Dinho no acidente dos Mamonas Assassinas

Instagram/Reprodução

Três décadas após o acidente que parou o Brasil, novos e impactantes detalhes sobre o resgate dos Mamonas Assassinas vieram à tona.

Em uma entrevista reveladora nesta quinta-feira (12/03), o coronel reformado Melo, que comandou parte das buscas na Serra da Cantareira em 1996, detalhou o momento exato em que localizou o corpo do vocalista Dinho em meio aos destroços e à vegetação fechada.

O militar explicou que a visibilidade no local da queda era quase nula, o que obrigou a equipe a formar uma “corrente humana” para vasculhar o terreno íngreme. “Quando cheguei lá e peguei no braço, estava pesado. Aí falei: ‘Pessoal, segura aí que não é só o braço’”, relembrou o coronel em depoimento ao TIKTAL Podcast.

Cenário de guerra na Serra da Cantareira

O acidente, ocorrido na noite de 2 de março de 1996, desintegrou a aeronave ao colidir com eucaliptos gigantescos. Segundo o coronel Melo, pedaços do avião e das vítimas ficaram espalhados por uma vasta área, dificultando o trabalho de identificação e remoção.

Resgate na Serra da Cantareira em 1996 mobilizou centenas de homens em meio à mata fechada | Foto: Arquivo Histórico/Bombeiros

O estado em que Dinho foi encontrado

Em um dos trechos mais fortes do relato, o bombeiro descreveu a gravidade do impacto no corpo do cantor. Ele explicou que o reconhecimento inicial só foi possível graças à vestimenta de Dinho, confirmada por um familiar que acompanhava as buscas no local.

  • Identificação: O vocalista estava de bermuda, peça reconhecida prontamente por parentes.

  • Dificuldade logística: Como não havia local para pouso de helicópteros, os bombeiros precisaram abrir clareiras na foice para içar os corpos envolvidos em lonas.

  • Isolamento: O coronel lembrou ainda a invasão de curiosos e jornalistas na pedreira próxima, o que exigiu um cerco policial rigoroso para preservar a cena e o trabalho da perícia.

O fim das buscas

O último corpo só foi localizado por volta das 13h do dia seguinte ao acidente. “Eles se espalharam bem em virtude do avião se desmanchar nas árvores”, explicou o militar.

O relato humaniza a figura dos profissionais de resgate, que até hoje carregam as marcas psicológicas de terem atendido a ocorrência que encerrou precocemente o fenômeno Mamonas Assassinas.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet

