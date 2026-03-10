Treta entre Jonas Sulzbach e Juliano Floss no BBB 26 gera revolta nas redes sociais

A rivalidade entre Jonas Sulzbach e Juliano Floss no BBB 26 extrapolou os muros da casa e incendiou a internet nesta terça-feira (10). Após um embate ríspido durante o Sincerão de ontem, as equipes que administram as redes sociais dos participantes iniciaram uma guerra de prints e indiretas que resgatou fantasmas do passado do modelo gaúcho.

A confusão começou quando o perfil oficial de Jonas no X (antigo Twitter) publicou e apagou minutos depois uma montagem de gosto duvidoso. Na imagem, Juliano Floss aparecia “admirando” um vídeo antigo de Jonas sem camisa.

O problema é que o frame utilizado faz alusão ao famoso vídeo íntimo de Jonas que viralizou anos atrás, onde ele media o próprio órgão genital com uma fita métrica.

Equipe de Juliano Floss reage com deboche

Os administradores de Juliano, que é namorado da cantora Marina Sena, não deixaram passar. Eles printaram a postagem deletada e rebateram a “objetificação” promovida pela própria equipe de Jonas. “O Jonas pode até tentar se desvincular dessa imagem, mas aqui fora, na falta de conteúdo, o que sobra é só isso mesmo…”, disparou o perfil do dançarino.

Jonas Sulzbach e Juliano Floss protagonizam maior rivalidade do BBB 26 até agora | Foto: Reprodução/Globoplay

Contradição gera críticas dos internautas

O público do reality apontou uma grave incoerência na estratégia dos ADMs de Jonas. Isso porque, nas primeiras semanas de jogo, o modelo chegou a chorar na casa afirmando que queria ser reconhecido pelo seu intelecto e não apenas pelo seu corpo ou pelo vídeo “dos 22 centímetros”.

A repercussão nas redes:

Acusação de despreparo: “Eles usam justamente aquilo que o Jonas queria esquecer para tentar atacar o Juliano. Amadores”, escreveu um usuário no X.

Falta de enredo: Seguidores sugerem que a equipe do modelo apelou para o corpo dele por não ter defesas sólidas para suas atitudes no jogo.

Apoio ao Floss: Fãs do dançarino subiram hashtags de apoio, alegando que a montagem foi desrespeitosa e homofóbica.

O Sincerão que deu origem à treta

Dentro da casa, a relação entre os dois azedou de vez. Durante a dinâmica de segunda-feira, Jonas chamou Juliano de “imaturo” e “influenciável”, enquanto o tiktoker rebateu dizendo que o modelo é “arrogante” e vive de uma imagem de perfeição que não sustenta na convivência diária.

O post apagado só aumentou o favoritismo de Juliano nas enquetes de popularidade, enquanto Jonas enfrenta sua primeira grande crise de imagem fora do programa.

Fonte: Metrópoles

