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Hayden Panettiere assumiu bissexualidade meses antes de morrer

Estrela de 'Heroes' e 'Nashville' faleceu aos 36 anos na Carolina do Sul.

Por Redação ContilNet
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Hayden Panettiere assumiu bissexualidade meses antes de morrer
Instagram/Reprodução

Atriz consagrada em Heroes e Nashville foi encontrada sem vida em imóvel na Carolina do Sul; autoridades investigam as circunstâncias.

A morte da atriz norte-americana Hayden Panettiere, aos 36 anos, confirmada no último domingo (16/8), consternou fãs do cinema e da televisão. Meses antes do ocorrido, em maio, a artista havia feito uma declaração pública sobre sua orientação sexual, revelando ser bissexual às vésperas do lançamento de sua autobiografia, This Is Me: A Reckoning.

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Isabela Thurmann para o portal METRÓPOLES, a declaração foi concedida em entrevista à revista Us Weekly.

“Hayden explicou que decidiu tratar do assunto durante a escrita de suas memórias após anos guardando para si a atração por mulheres. A atriz foi encontrada sem vida em Greenville, na Carolina do Sul”, destacou a repórter Isabela Thurmann em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Investigação policial, viagem prévia e legado familiar

Conforme detalhado pela cobertura de Isabela Thurmann no METRÓPOLES, os desdobramentos do caso seguem sob acompanhamento das autoridades locais:

  • Chamado de Emergência: A polícia de Greenville foi acionada por um conhecido de Hayden após a atriz parar de responder a estímulos.

  • Análise Preliminar: Os agentes no local informaram que não foram identificados sinais de crime ou circunstâncias suspeitas imediatas na residência.

  • Deslocamento Recente: Segundo relatos apurados, Hayden viajou de Los Angeles para o sul dos Estados Unidos no sábado (15/8) acompanhada de Brian Hickerson.

  • Vida Pessoal e Família: A atriz completaria 37 anos na sexta-feira (21/8). Ela deixa a filha Kaya, de 11 anos, fruto de sua relação anterior com o ex-pugilista Wladimir Klitschko.

O que Hayden Panettiere revelou meses antes de sua morte?

Em maio, às vésperas de lançar sua autobiografia, a atriz revelou publicamente ser bissexual, afirmando ter mantido o assunto em segredo por anos.

Onde ocorreu o falecimento da atriz Hayden Panettiere?

Ela foi encontrada sem vida em um imóvel na cidade de Greenville, no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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