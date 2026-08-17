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Bianca Andrade explica ausência na estreia do Dança dos Famosos

Internada desde sábado (15/8), Boca Rosa gravou vídeo tranquilizando fãs e confirmou presença na 1ª prova

Por Redação ContilNet
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Bianca Andrade explica ausência na estreia do Dança dos Famosos
Instagram/Reprodução

Influenciadora foi internada devido a um problema de saúde inesperado, mas garantiu apoio de Luciano Huck e presença na primeira etapa da competição.

A empresária e influenciadora digital Bianca Andrade, a Boca Rosa, usou suas redes sociais para explicar ao público sua ausência no programa de estreia do Dança dos Famosos 2026, exibido no último domingo (16/8). Internada em uma unidade de saúde desde o sábado (15/8) após um problema de saúde, a participante tranquilizou os seguidores e confirmou que segue no elenco.

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, a influenciadora recebeu respaldo direto da produção da TV Globo.

“Quando soube que precisaria ficar internada, achei que não poderia mais participar. Mas o Luciano Huck foi um querido, disse para eu me recuperar e que estaria no palco na próxima semana”, revelou Bianca Andrade em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Recuperação clínica, apoio de Luciano Huck e visita no hospital

Conforme detalhado pela cobertura de Camilla Germano no METRÓPOLES, o quadro da influenciadora evolui de maneira positiva:

  • Evolução Médica: Bianca relatou estar respondendo bem aos medicamentos e em constante melhora, embora não tenha detalhado o diagnóstico específico.

  • Cancelamento de Agenda: Por orientação da equipe médica, compromissos profissionais e eventos que ocorreriam no fim de semana precisaram ser cancelados.

  • Carinho Familiar: Durante o período no hospital, a empresária recebeu a visita do filho Cris, de 5 anos, fruto da sua antiga relação com o influenciador Fred Bruno.

  • Expectativa para a Estreia: Afirmando estar dedicada aos ensaios prévios, Bianca garantiu que dará o seu melhor no palco no próximo domingo.

Por que Bianca Andrade não participou da estreia do Dança dos Famosos 2026?

Bianca precisou ser internada emergencialmente no sábado (15/8) para cuidar de um problema de saúde e teve alta/liberação adiada para focar na recuperação clínica.

Bianca Andrade continua na disputa do Dança dos Famosos?

Sim. A influenciadora confirmou que continua no elenco do reality e estará presente no palco para a primeira prova da disputa no domingo seguinte.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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