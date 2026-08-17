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Anitta revela no Altas Horas que quase recebeu outro nome ao nascer

Artista contou que mãe pensou em batizá-la de Letícia, coincidência com a filha do irmão descobrido na vida adulta

Por Redação ContilNet
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Anitta revela no Altas Horas que quase recebeu outro nome ao nascer
TV Globo/Reprodução

Cantora contou que poderia ter sido registrada como Letícia, exatamente o mesmo nome escolhido para sua sobrinha, filha do irmão Felipe Terra.

A cantora Anitta movimentou as redes sociais ao relatar uma curiosidade familiar durante sua participação no programa Altas Horas, exibido no último sábado (15/8). A artista revelou que sua mãe, Miriam Macedo, quase a batizou com um nome diferente antes de optar por Larissa de Macedo Machado: o nome Letícia.

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, o detalhe ganhou um significado especial com a descoberta do seu irmão, Felipe Terra.

“Minha mãe ia colocar meu nome de Letícia. Coincidentemente, esse foi o nome escolhido pelo meu irmão Felipe para a filha dele, minha sobrinha”, declarou Anitta em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Descoberta do irmão, receio financeiro e mediação jornalística

Conforme detalhado pela cobertura de Letícia Perdigão no METRÓPOLES, a aproximação familiar envolveu bastidores marcantes:

  • A Associação na TV: Felipe descobriu a possibilidade de ser filho de Mauro Machado (Painitto) em 2017, após sua mãe reconhecer o pai da cantora durante uma exibição do Altas Horas.

  • Receio de Aproximação: Temendo que a busca por laços familiares fosse vista como interesse financeiro, Felipe levou cerca de dois anos para tentar contato com a família.

  • Encontro com Anitta: A revelação pública do caso ocorreu após apuração da colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, levando Anitta a procurar o irmão imediatamente nas redes.

  • Realização de um Sonho: A cantora revelou que sempre desejou ter outro irmão e celebrou a união da família desde a confirmação da paternidade.

Qual é o nome que a cantora Anitta quase recebeu ao nascer?

Anitta revelou no Altas Horas que sua mãe pensou em batizá-la como Letícia, antes de decidir pelo nome oficial Larissa.

Como o irmão de Anitta, Felipe Terra, descobriu a paternidade de Mauro Machado?

A mãe de Felipe reconheceu Mauro Machado na televisão durante uma edição do programa Altas Horas em 2017, o que levou à investigação e confirmação do parentesco.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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