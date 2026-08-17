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“Noiva de Frankenstein”: mulher relata cirurgias do rosto à vagina

Victoria Vigors se comparou à personagem devido às cicatrizes, mas afirma estar feliz com os resultados.

Por Redação ContilNet
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“Noiva de Frankenstein”: mulher relata cirurgias do rosto à vagina
Reprodução/Instagram

Victoria Vigors investiu em procedimentos facial, corporal e íntimo após perder peso com canetas emagrecedoras; paciente afirma não se arrepender das cicatrizes.

A britânica Victoria Vigors, de 41 anos, virou notícia ao compartilhar os detalhes de uma intensa rotina de intervenções estéticas que envolveram desde o rejuvenescimento facial até a área íntima. As marcas cirúrgicas espalhadas pelo corpo a levaram a se comparar humoristicamente à “Noiva de Frankenstein”, clássica personagem da literatura e do cinema.

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Gabriela Francisco para a coluna Vida & Estilo, do portal METRÓPOLES, a motivação inicial surgiu após uma grande perda de peso.

“Não me arrependo de nada. Estou esperando as cicatrizes diminuírem após o meu último procedimento, mas estou radiante. Pela primeira vez me sinto bem comigo mesma”, declarou Victoria Vigors em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Múltiplos procedimentos, labioplastia e resgate da autoestima

Conforme detalhado pela cobertura de Gabriela Francisco no METRÓPOLES, a jornada de transformações começou em março de 2025:

  • Início do Processo: Infeliz com o excesso de pele decorrente do uso de medicações emagrecedoras, investiu inicialmente cerca de R$ 56 mil em abdominoplastia, lipoaspiração e lifting de mamas.

  • Intervenções Faciais: Na sequência, submeteu-se a facelift (rosto e pescoço), blefaroplastia (pálpebras), cirurgia ocular a laser e aplicação de facetas de porcelana nos dentes.

  • Procedimento Íntimo e Silicone: A lista de cirurgias inclui a colocação de próteses de silicone e a realização de labioplastia, cirurgia focada no remodelamento dos lábios vaginais.

  • Ajustes Recentes: As últimas etapas envolveram procedimentos de lifting nos braços e nas costas para remoção de flacidez residual.

Por que a mulher se comparou à “Noiva de Frankenstein”?

Victoria Vigors fez a comparação de forma bem-humorada devido às diversas cicatrizes cirúrgicas deixadas pelos múltiplos procedimentos realizados em seu corpo.

O que levou Victoria Vigors a iniciar as cirurgias plásticas?

A britânica decidiu operar após ficar insatisfeita com a flacidez corporal decorrente da perda rápida de peso gerada pelo uso de canetas emagrecedoras.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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