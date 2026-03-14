14/03/2026
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“Uma música que terminou antes da hora”: Filha do cantor Amado Batista morre aos 46 anos

Lorena era a única filha mulher do cantor Amado Batista

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Amado Batista anuncia morte da filha e comove seguidores
Amado Batista anuncia morte da filha e comove seguidores | Foto: Reprodução

A morte de Lorena Alves Batista, aos 46 anos, filha do cantor Amado Batista abalou fãs e familiares nesta sexta-feira (13).

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Lorena estava internada no Hospital São Francisco de Assis, na cidade de Goiânia, onde enfrentava uma doença grave. De acordo com o artista, ela vinha lutando contra o problema de saúde há algum tempo.

A notícia foi divulgada pelo próprio cantor em uma publicação nas redes sociais. No texto, ele expressou a dor pela perda e falou sobre a dificuldade de um pai diante da morte da filha.

Em uma mensagem de despedida, o artista comparou a partida de Lorena a uma música que termina antes do tempo, deixando um vazio profundo. Ele também destacou a força e a sensibilidade da filha durante o período em que enfrentou a doença.

Lorena era a única filha mulher do cantor, fruto do relacionamento de Amado Batista com sua segunda esposa, Lenice.

Ao final da publicação, o cantor agradeceu o apoio recebido do público e as mensagens de solidariedade enviadas por fãs neste momento de luto. Ele afirmou que continuará levando a música adiante, como forma de homenagear a memória da filha.

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