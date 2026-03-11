11/03/2026
ContilPop
Pai de Melody expõe agressão da ex e prejuízo de R$ 300 mil em carro
Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios no Oscar 2026
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26
Virginia Fonseca e Ana Castela se envolvem em polêmica por causa de maquiagem

Vasco x Palmeiras hoje: Onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

É hoje! Cruzmaltino recebe o Alviverde em São Januário às 19h30 pela quinta rodada da Série A. Saiba em quais canais o jogo será transmitido ao vivo e confira os times titulares.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Escudos de Vasco e Palmeiras para a matéria de Vasco x Palmeiras onde assistir ao vivo em São Januário.
Capa Gerada com IA

O Campeonato Brasileiro Série A 2026 preparou um clássico de peso para a noite de hoje. Vasco da Gama e Palmeiras medem forças a partir das 19h30 (horário de Brasília) no estádio de São Januário, em partida válida pela 5ª rodada da competição.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

A busca pelos termos Vasco x Palmeiras hoje e onde assistir ao vivo já domina a internet, com torcedores de todo o país ansiosos pelo apito inicial. As duas equipes chegam pressionadas para somar pontos e se firmarem no pelotão de frente da tabela neste início de torneio.

Confira abaixo o guia completo de transmissão e como os técnicos montaram suas prováveis escalações para o duelo desta noite.

Onde assistir Vasco x Palmeiras ao vivo hoje?

O torcedor terá excelentes opções para acompanhar todos os lances deste confronto eletrizante, com transmissões na TV aberta, internet e pay-per-view.

O jogo entre Cruzmaltino e Alviverde pela 5ª rodada será transmitido ao vivo por:

  • TV Aberta: Record TV (Transmissão para diversas regiões do país. Verifique a programação local da sua cidade).

  • Streaming / Internet: CazéTV (YouTube) (Opção gratuita e com narração voltada para o público digital).

  • Pay-per-view: Premiere (Disponível nas operadoras de TV por assinatura e também no Prime Video).

Prováveis Escalações: Quem vai a campo?

O fator casa é a principal aposta do Vasco para superar o sempre indigesto time do Palmeiras. Com base nos últimos treinamentos da semana, as equipes já têm suas prováveis formações desenhadas para iniciar o clássico:

Provável escalação do Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros (Hugo Moura), Thiago Mendes e Tchê Tchê; Nuno Moreira, David e Andrés Gómez.

Provável escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Marlon Freitas (Martínez), Andreas Pereira, Arias e Allan (Felipe Anderson); Flaco López e Sosa.

Ficha Técnica da Partida

  • Jogo: Vasco da Gama x Palmeiras

  • Competição: Brasileirão Série A 2026 – 5ª Rodada

  • Data: Hoje

  • Horário: 19h30 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio de São Januário, Rio de Janeiro – RJ

  • Transmissão: Record TV, CazéTV e Premiere

Fonte: Redação ContilNet Esportes

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.