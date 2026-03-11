O Campeonato Brasileiro Série A 2026 preparou um clássico de peso para a noite de hoje. Vasco da Gama e Palmeiras medem forças a partir das 19h30 (horário de Brasília) no estádio de São Januário, em partida válida pela 5ª rodada da competição.

A busca pelos termos Vasco x Palmeiras hoje e onde assistir ao vivo já domina a internet, com torcedores de todo o país ansiosos pelo apito inicial. As duas equipes chegam pressionadas para somar pontos e se firmarem no pelotão de frente da tabela neste início de torneio.

Confira abaixo o guia completo de transmissão e como os técnicos montaram suas prováveis escalações para o duelo desta noite.

Onde assistir Vasco x Palmeiras ao vivo hoje?

O torcedor terá excelentes opções para acompanhar todos os lances deste confronto eletrizante, com transmissões na TV aberta, internet e pay-per-view.

O jogo entre Cruzmaltino e Alviverde pela 5ª rodada será transmitido ao vivo por:

TV Aberta: Record TV (Transmissão para diversas regiões do país. Verifique a programação local da sua cidade).

Streaming / Internet: CazéTV (YouTube) (Opção gratuita e com narração voltada para o público digital).

Pay-per-view: Premiere (Disponível nas operadoras de TV por assinatura e também no Prime Video).

Prováveis Escalações: Quem vai a campo?

O fator casa é a principal aposta do Vasco para superar o sempre indigesto time do Palmeiras. Com base nos últimos treinamentos da semana, as equipes já têm suas prováveis formações desenhadas para iniciar o clássico:

Provável escalação do Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros (Hugo Moura), Thiago Mendes e Tchê Tchê; Nuno Moreira, David e Andrés Gómez.

Provável escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Marlon Freitas (Martínez), Andreas Pereira, Arias e Allan (Felipe Anderson); Flaco López e Sosa.

Ficha Técnica da Partida

Jogo: Vasco da Gama x Palmeiras

Competição: Brasileirão Série A 2026 – 5ª Rodada

Data: Hoje

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio de São Januário, Rio de Janeiro – RJ

Transmissão: Record TV, CazéTV e Premiere

Fonte: Redação ContilNet Esportes