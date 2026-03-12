Vem casório aí! Juliette mostra os preparativos para subir ao altar com Kaique Cerveny

Juliette Freire e Kaique Cerveny estão prestes a subir ao altar! Nesta quinta-feira (12/3), a influenciadora revelou que os preparativos para o casamento estão a todo vapor e que a cerimônia deve acontecer ainda este ano. Nas redes sociais, ela contou que pretende compartilhar cada etapa da organização com os fãs, da escolha do cardápio à definição do local, tudo com o bom humor e a simplicidade que se tornaram sua marca registrada.

Nas redes sociais, a grande campeã do “Big Brother Brasil” apareceu em um vídeo fazendo mistério: deitada no colo do noivo, ela acariciava a barriga e insinuava que poderia estar grávida. Juliette chegou a dizer que tinha uma novidade para contar aos seguidores, mas logo quebrou a expectativa e revelou que não está grávida, apesar de Kaique já demonstrar vontade de aumentar a família.

Juliette mostra preparativos para cerimônia com Kaique Cerveny Foto/Instagram Juliette Reprodução Instagram Juliette Juliette rebate críticas após revelar uso de preservativo Foto/Instagram Juliette parabeniza namorado Reprodução Juliette parabeniza namorado Reprodução Juliette parabeniza namorado Reprodução

Na sequência, a cantora surgiu em frente a uma igreja e explicou o verdadeiro motivo da surpresa: os dois estão prestes a subir ao altar. O vídeo ainda mostra vários momentos dos preparativos para a cerimônia e a festa, como a escolha do espaço, a definição do cardápio e até a seleção das bebidas do bar, com os noivos provando diferentes drinques. Em outro trecho, Juliette aparece espantada com alguns itens, mantendo o tom bem-humorado.

Ao final, ela prometeu dividir cada detalhe do casamento com os seguidores: “A gente vai casar este ano”, escreveu na legenda. “Prometo mostrar tudo para vocês!”, completou. Vale lembrar que Juliette e Kaique estão juntos desde dezembro de 2023. O pedido de casamento aconteceu no fim de 2024 e, desde então, a influenciadora vinha mantendo mistério sobre a cerimônia. Agora, decidiu abrir os bastidores da organização para o público.