Vídeo pornográfico aparece em TV durante sessão da Câmara Municipal

O cotidiano legislativo da Câmara Municipal de Laje, no interior da Bahia, foi sacudido por um evento inesperado na última terça-feira (10/3). Durante a votação de um projeto de lei, um vídeo de conteúdo pornográfico surgiu repentinamente em uma das televisões instaladas no plenário. O episódio, que durou alguns instantes, acabou sendo capturado pela transmissão ao vivo que a Casa realizava em suas redes sociais oficiais.
De acordo com informações colhidas nesta quinta-feira, a ausência de áudio no vídeo fez com que os parlamentares não notassem a invasão visual de imediato. A Presidência da Casa agiu assim que a irregularidade foi detectada, interrompendo o sistema de projeção para garantir a continuidade dos trabalhos.
Detalhes da “Intercorrência Técnica”
Em nota oficial divulgada pela assessoria do Legislativo, a situação foi classificada como uma falha grave nos protocolos de exibição remota, que estão sob investigação.
Exibição Silenciosa: O fato de o conteúdo estar sem som retardou a percepção dos presentes, mas não evitou que internautas printassem e gravassem a tela.
Suspeita de Invasão: A principal linha de investigação aponta para uma interferência externa ou uma vulnerabilidade no sistema de controle remoto dos equipamentos.
Medidas Jurídicas: A Casa confirmou que acionará o suporte técnico e jurídico para identificar se houve crime cibernético ou sabotagem.
Resumo do Caso em Laje
Confira o panorama do incidente que mobilizou as autoridades municipais:
|Ponto de Análise
|Dados do Incidente
|Localização
|Laje (BA) – 149 km de Feira de Santana
|Momento
|Durante votação de projeto em plenário
|Transmissão
|Exibido ao vivo nos canais oficiais do Legislativo
|Causa Provável
|Interferência externa no sistema remoto
|Providências
|Reforço de protocolos e abertura de sindicância
A Câmara Municipal de Laje reiterou que o conteúdo exibido está em total desacordo com a programação institucional e que “procedimentos averiguatórios já estão sendo adotados”. O objetivo agora é esclarecer integralmente os fatos e blindar os equipamentos para que as sessões legislativas voltem a ter a integridade necessária para o debate democrático, sem o risco de novas exposições indevidas.
Fonte: G1
Redigido por: ContilNet