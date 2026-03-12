Vídeo pornográfico aparece em TV durante sessão da Câmara Municipal

O cotidiano legislativo da Câmara Municipal de Laje, no interior da Bahia, foi sacudido por um evento inesperado na última terça-feira (10/3). Durante a votação de um projeto de lei, um vídeo de conteúdo pornográfico surgiu repentinamente em uma das televisões instaladas no plenário. O episódio, que durou alguns instantes, acabou sendo capturado pela transmissão ao vivo que a Casa realizava em suas redes sociais oficiais.

De acordo com informações colhidas nesta quinta-feira, a ausência de áudio no vídeo fez com que os parlamentares não notassem a invasão visual de imediato. A Presidência da Casa agiu assim que a irregularidade foi detectada, interrompendo o sistema de projeção para garantir a continuidade dos trabalhos.

Detalhes da “Intercorrência Técnica”

Em nota oficial divulgada pela assessoria do Legislativo, a situação foi classificada como uma falha grave nos protocolos de exibição remota, que estão sob investigação.

Exibição Silenciosa: O fato de o conteúdo estar sem som retardou a percepção dos presentes, mas não evitou que internautas printassem e gravassem a tela.

Suspeita de Invasão: A principal linha de investigação aponta para uma interferência externa ou uma vulnerabilidade no sistema de controle remoto dos equipamentos.

Medidas Jurídicas: A Casa confirmou que acionará o suporte técnico e jurídico para identificar se houve crime cibernético ou sabotagem.

Resumo do Caso em Laje

Confira o panorama do incidente que mobilizou as autoridades municipais:

Ponto de Análise Dados do Incidente Localização Laje (BA) – 149 km de Feira de Santana Momento Durante votação de projeto em plenário Transmissão Exibido ao vivo nos canais oficiais do Legislativo Causa Provável Interferência externa no sistema remoto Providências Reforço de protocolos e abertura de sindicância

A Câmara Municipal de Laje reiterou que o conteúdo exibido está em total desacordo com a programação institucional e que “procedimentos averiguatórios já estão sendo adotados”. O objetivo agora é esclarecer integralmente os fatos e blindar os equipamentos para que as sessões legislativas voltem a ter a integridade necessária para o debate democrático, sem o risco de novas exposições indevidas.

