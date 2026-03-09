Vini Jr. reage após Virginia dizer que mulheres devem manter distância

O astro do futebol Vini Jr. agitou as redes sociais nesta segunda-feira (9/3) ao reagir a uma publicação de sua namorada, a influenciadora Virginia Fonseca. Em um vídeo carregado de bom humor no TikTok, Virginia entrou em uma “trend” popular para dar um conselho inusitado às suas seguidoras, o que rapidamente atraiu a atenção do atacante do Real Madrid.
Na brincadeira, a empresária iniciou o vídeo com a frase: “O tipo de homem que toda mulher deve manter distância”. A revelação, no entanto, foi direcionada exclusivamente ao seu próprio parceiro. A resposta apresentada no vídeo foi “o seu homem”, reafirmando o compromisso entre os dois de forma divertida.
Reação e Vida em Madri
Sem perder tempo, Vini Jr. comentou a postagem com risadas e uma declaração: “Hahahahaha te amo”. A interação pública reforça a fase apaixonada do casal, que se tornou um dos mais seguidos da internet brasileira desde que oficializaram a união no final de 2025.
Frequência na Espanha: Virginia tem sido vista frequentemente em Madri, acompanhando o jogador em sua residência na Europa.
Torcedora Fiel: A influenciadora já marcou presença em diversas partidas decisivas do Real Madrid no Santiago Bernabéu, sempre compartilhando os bastidores com seus milhões de seguidores.
Impacto nas Redes: O vídeo já soma milhões de visualizações, consolidando a união do mundo do esporte com o do entretenimento digital.
O Relacionamento em Números
Desde outubro de 2025, quando o namoro foi revelado, a rotina do casal passou a ser monitorada de perto pelos fãs. A transição de Virginia para uma rotina internacional entre o Brasil e a Espanha é um dos temas mais buscados pelos internautas.
|Detalhes do Casal
|Informações Atualizadas
|Início do Namoro
|Outubro de 2025
|Time do Atleta
|Real Madrid (Espanha)
|Plataforma do Vídeo
|TikTok
|Residência Atual
|Ponte aérea Brasil-Espanha
A postagem de Virginia e a resposta imediata de Vini Jr. mostram que o casal sabe lidar com a exposição de forma leve. Enquanto o jogador se prepara para os desafios da Champions League e do Campeonato Espanhol, a influenciadora continua expandindo sua marca pessoal, agora com o status de “primeira-dama” de um dos maiores jogadores do planeta.
