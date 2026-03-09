Vini Jr. reage após Virginia dizer que mulheres devem manter distância

O astro do futebol Vini Jr. agitou as redes sociais nesta segunda-feira (9/3) ao reagir a uma publicação de sua namorada, a influenciadora Virginia Fonseca. Em um vídeo carregado de bom humor no TikTok, Virginia entrou em uma “trend” popular para dar um conselho inusitado às suas seguidoras, o que rapidamente atraiu a atenção do atacante do Real Madrid.

Na brincadeira, a empresária iniciou o vídeo com a frase: “O tipo de homem que toda mulher deve manter distância”. A revelação, no entanto, foi direcionada exclusivamente ao seu próprio parceiro. A resposta apresentada no vídeo foi “o seu homem”, reafirmando o compromisso entre os dois de forma divertida.

Reação e Vida em Madri

Sem perder tempo, Vini Jr. comentou a postagem com risadas e uma declaração: “Hahahahaha te amo”. A interação pública reforça a fase apaixonada do casal, que se tornou um dos mais seguidos da internet brasileira desde que oficializaram a união no final de 2025.

Frequência na Espanha: Virginia tem sido vista frequentemente em Madri, acompanhando o jogador em sua residência na Europa.

Torcedora Fiel: A influenciadora já marcou presença em diversas partidas decisivas do Real Madrid no Santiago Bernabéu, sempre compartilhando os bastidores com seus milhões de seguidores.

Impacto nas Redes: O vídeo já soma milhões de visualizações, consolidando a união do mundo do esporte com o do entretenimento digital.

O Relacionamento em Números

Desde outubro de 2025, quando o namoro foi revelado, a rotina do casal passou a ser monitorada de perto pelos fãs. A transição de Virginia para uma rotina internacional entre o Brasil e a Espanha é um dos temas mais buscados pelos internautas.

Detalhes do Casal Informações Atualizadas Início do Namoro Outubro de 2025 Time do Atleta Real Madrid (Espanha) Plataforma do Vídeo TikTok Residência Atual Ponte aérea Brasil-Espanha

A postagem de Virginia e a resposta imediata de Vini Jr. mostram que o casal sabe lidar com a exposição de forma leve. Enquanto o jogador se prepara para os desafios da Champions League e do Campeonato Espanhol, a influenciadora continua expandindo sua marca pessoal, agora com o status de “primeira-dama” de um dos maiores jogadores do planeta.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: ContilNet