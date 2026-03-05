virginia-chega-a-paris-para-desfile-de-moda-e-vini-jr-reage

07/03/2026
A influenciadora Virginia Fonseca chegou a Paris nesta quinta-feira (5), durante a Paris Fashion Week, onde está acompanhando desfiles e compromissos ligados ao universo da moda. O namorado da loira, o jogador Vini Jr., não perdeu tempo e elogiou a amada.

Na publicação que fez para mostrar que havia chegado à capital francesa, Virginia posou em frente ao jatinho particular com um figurino rosa xadrez. “Muito flow”, comentou Vini Jr. no post.

O casal assumiu o namoro em outubro do ano passado, após Virginia se separar do cantor Zé Felipe, com quem tem três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Dias movimentados para Virginia em Paris

Em outros comentários da publicação, familiares e amigos desejaram boa viagem para a influenciadora, que irá acompanhar o desfile da Balenciaga na semana de moda europeia.

