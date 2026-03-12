12/03/2026
ContilPop
Bailarina brasileira conquista papel principal no balé de Londres
SBT emite nota oficial sobre declarações de Ratinho envolvendo Erika Hilton
“Não tem o sangue dele”: Milena revolta a web ao debochar da filha de Cowboy no BBB 26
“Não é mulher”: Veja a declaração polêmica de Ratinho sobre Erika Hilton
Milena do BBB 26 revela que mandou mensagens para Virginia Fonseca pedindo emprego
Melody e Ulisses DJ são vistos juntos em meio a polêmicas do passado do artista
Jessica Sutta e Carmit Bachar reagem à exclusão do retorno do Pussycat Dolls
Pedro Pascal é criticado nas redes sociais por suposto affair com Rafael Olarra
Defesa de Márcia Maga Nepomuceno, mãe do rapper Oruam, contesta pedido de prisão
Participante de BBB é expulsa após insultos racistas contra colega; veja o vídeo

Zé Felipe viaja para a praia com os filhos após polêmica com Virginia e Ana Castela

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ze-felipe-viaja-para-a-praia-com-os-filhos-apos-polemica-com-virginia-e-ana-castela

Após a polêmica do final de semana, envolvendo a ex-namorada Ana Castela e mãe de seus filhos, Virginia, Zé Felipe embarcou nesta quinta-feira (12/3) com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, para a praia. O cantor compartilhou o registro com as crianças já dentro do jatinho da família e comunicou: “A tropa já está indo”.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, também está acompanhando os filhos e os netos nas férias, além das babás de cada criança. A jornalista ainda registrou o momento em que chegaram ao aeródromo para embarcar no jatinho e escreveu: “Que Deus nos abençoe e guarde!”.

Veja as fotos

Reprodução
Reprodução
Reprodução
Reprodução
Reprodução
Reprodução
Reprodução
Reprodução

Leia Também

Zé Felipe cancela viagem à Disney com os filhos por conta de conflitos envolvendo os EUA
Famosos

Zé Felipe cancela viagem à Disney com os filhos por conta de conflitos envolvendo os EUA

Em meio à polêmica com Virginia, amigo de Ana Castela que filmou Maria Flor manda recado
Famosos

Em meio à polêmica com Virginia, amigo de Ana Castela que filmou Maria Flor manda recado

Amigos contam o lado de Ana Castela: “ela veio com o delineador na mão”
Famosos

Amigos contam o lado de Ana Castela: “ela veio com o delineador na mão”

Poliana comenta passagem de Ana Castela pela fazenda e reforça prioridade de Zé Felipe
Famosos

Poliana comenta passagem de Ana Castela pela fazenda e reforça prioridade de Zé Felipe

Apesar de não revelar o destino final da viagem com as crianças, Zé Felipe havia mudado os planos iniciais. Durante o período em que estivesse com os filhos, enquanto Virginia está em Madri, o cantor levaria as crianças para a Disney, em Orlando, nos Estados Unidos. Porém, após a guerra do país americano com o Irã, ele decidiu adiar o passeio internacional e seguir para alguma praia do Brasil.

“Mano, eu ia domingo com as crianças para Orlando, para a Disney, mas não é o melhor momento, né? Por tudo isso que tá passando, guerra. Então, vamos arrumar uma praia aqui mesmo, tem praias incríveis, lugares especiais, e fazer nossa viagem por aqui mesmo, sem correr risco à toa, não é mesmo?”, disse na ocasião.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.