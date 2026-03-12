Zé Felipe viaja para a praia com os filhos após polêmica com Virginia e Ana Castela

Após a polêmica do final de semana, envolvendo a ex-namorada Ana Castela e mãe de seus filhos, Virginia, Zé Felipe embarcou nesta quinta-feira (12/3) com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, para a praia. O cantor compartilhou o registro com as crianças já dentro do jatinho da família e comunicou: “A tropa já está indo”.

Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, também está acompanhando os filhos e os netos nas férias, além das babás de cada criança. A jornalista ainda registrou o momento em que chegaram ao aeródromo para embarcar no jatinho e escreveu: “Que Deus nos abençoe e guarde!”.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução Reprodução Reprodução Reprodução Voltar

Próximo

Leia Também Famosos Zé Felipe cancela viagem à Disney com os filhos por conta de conflitos envolvendo os EUA Famosos Em meio à polêmica com Virginia, amigo de Ana Castela que filmou Maria Flor manda recado Famosos Amigos contam o lado de Ana Castela: “ela veio com o delineador na mão” Famosos Poliana comenta passagem de Ana Castela pela fazenda e reforça prioridade de Zé Felipe

Apesar de não revelar o destino final da viagem com as crianças, Zé Felipe havia mudado os planos iniciais. Durante o período em que estivesse com os filhos, enquanto Virginia está em Madri, o cantor levaria as crianças para a Disney, em Orlando, nos Estados Unidos. Porém, após a guerra do país americano com o Irã, ele decidiu adiar o passeio internacional e seguir para alguma praia do Brasil.

“Mano, eu ia domingo com as crianças para Orlando, para a Disney, mas não é o melhor momento, né? Por tudo isso que tá passando, guerra. Então, vamos arrumar uma praia aqui mesmo, tem praias incríveis, lugares especiais, e fazer nossa viagem por aqui mesmo, sem correr risco à toa, não é mesmo?”, disse na ocasião.