O segredo mais bem guardado de Hollywood pode ter sido finalmente revelado. Durante a cerimônia do The Actor Awards 2026, realizada no último domingo (1º/3), o renomado estilista Law Roach afirmou categoricamente que Zendaya e Tom Holland já estão oficialmente casados. Amigo de longa data e confidente da atriz, Roach surpreendeu a imprensa ao responder sobre o status do relacionamento dos astros.

“O casamento já aconteceu, você perdeu”, disparou Law Roach ao ser questionado pela Access Hollywood. Entre risos, o estilista reafirmou a veracidade da informação, confirmando o que milhares de fãs suspeitavam desde o início de 2025, quando Zendaya surgiu com um suntuoso anel de diamantes.

Do Noivado ao Casamento Secreto

Os rumores de que o pedido de casamento havia ocorrido ganharam força no Globo de Ouro de 2025. Fontes próximas a Tom Holland já indicavam que o ator de Homem-Aranha estava decidido a oficializar a união, afirmando que “ele sempre soube que ela era a pessoa certa”.

Setembro de 2025: Em um evento oficial, Tom Holland corrigiu um repórter que chamou Zendaya de namorada, respondendo prontamente: “Noiva”.

O Anel: A joia usada pela atriz na mão esquerda desde janeiro de 2025 foi o primeiro grande indício confirmado pelo portal TMZ .

A Revelação: Law Roach deu o xeque-mate ao confirmar que a cerimônia, mantida longe dos holofotes, já é um fato consumado.

Uma História de Amor Longe dos Holofotes

A trajetória de Zendaya e Tom começou em 2016, nos bastidores de Homem-Aranha: De Volta ao Lar. O que começou como uma amizade “platônica” transformou-se em um dos romances mais sólidos e discretos da indústria cinematográfica, com viagens secretas e um esforço contínuo para preservar a privacidade.

Marco do Relacionamento Ano Detalhes Início das Filmagens 2016 Primeiros rumores nos bastidores Confirmação (People) 2017 Fontes revelam que estavam juntos Noivado Público 2025 Tom se refere a ela como “noiva” Casamento Confirmado 2026 Anúncio feito por Law Roach

A notícia do casamento de Zendaya e Tom Holland reforça a imagem de um casal que, apesar da fama global, prioriza a intimidade e a cumplicidade. Enquanto os representantes oficiais ainda não emitiram um comunicado formal, a fala de um dos membros mais próximos do círculo íntimo da atriz parece ter colocado um ponto final nas especulações: o Sr. e a Sra. Holland são reais.

Fonte: G1

Redigido por: ContilNet