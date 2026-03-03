03/03/2026
ContilPop
Zendaya e Tom Holland se casaram, afirma estilista e amigo íntimo da atriz
Chico Buarque x Ratinho: Justiça procura apresentador na sede do SBT
“Clube do Olho Roxo”: entenda a teoria que envolve famosos e líderes mundiais
Quentin Tarantino morreu em ataque contra Israel? Entenda o boato viral
Márcia Sensitiva afirma que 3 de março é o pior dia do ano: entenda o motivo
Geladeira em miniatura viraliza e revela nova moda entre adultos
Horóscopo 2026: confira a previsão desta terça-feira para seu signo
Ivete Sangalo fala sobre cirurgia no rosto após queda: ‘Quebrei dois ossos’
Reality fictício com sósias de famosos do SBT viraliza nas redes
Famosa pintura de Michelangelo passa por restauração na Capela Sistina

Zendaya e Tom Holland se casaram, afirma estilista e amigo íntimo da atriz

Law Roach revelou que o matrimônio "já aconteceu" durante entrevista no tapete vermelho do Actor Awards 2026; casal de 'Homem-Aranha' mantinha a união em sigilo

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Tom Holland e Zendaya — Foto: Reprodução/Instagram

O segredo mais bem guardado de Hollywood pode ter sido finalmente revelado. Durante a cerimônia do The Actor Awards 2026, realizada no último domingo (1º/3), o renomado estilista Law Roach afirmou categoricamente que Zendaya e Tom Holland já estão oficialmente casados. Amigo de longa data e confidente da atriz, Roach surpreendeu a imprensa ao responder sobre o status do relacionamento dos astros.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

“O casamento já aconteceu, você perdeu”, disparou Law Roach ao ser questionado pela Access Hollywood. Entre risos, o estilista reafirmou a veracidade da informação, confirmando o que milhares de fãs suspeitavam desde o início de 2025, quando Zendaya surgiu com um suntuoso anel de diamantes.

Do Noivado ao Casamento Secreto

Os rumores de que o pedido de casamento havia ocorrido ganharam força no Globo de Ouro de 2025. Fontes próximas a Tom Holland já indicavam que o ator de Homem-Aranha estava decidido a oficializar a união, afirmando que “ele sempre soube que ela era a pessoa certa”.

  • Setembro de 2025: Em um evento oficial, Tom Holland corrigiu um repórter que chamou Zendaya de namorada, respondendo prontamente: “Noiva”.

  • O Anel: A joia usada pela atriz na mão esquerda desde janeiro de 2025 foi o primeiro grande indício confirmado pelo portal TMZ.

  • A Revelação: Law Roach deu o xeque-mate ao confirmar que a cerimônia, mantida longe dos holofotes, já é um fato consumado.

Uma História de Amor Longe dos Holofotes

A trajetória de Zendaya e Tom começou em 2016, nos bastidores de Homem-Aranha: De Volta ao Lar. O que começou como uma amizade “platônica” transformou-se em um dos romances mais sólidos e discretos da indústria cinematográfica, com viagens secretas e um esforço contínuo para preservar a privacidade.

Marco do Relacionamento Ano Detalhes
Início das Filmagens 2016 Primeiros rumores nos bastidores
Confirmação (People) 2017 Fontes revelam que estavam juntos
Noivado Público 2025 Tom se refere a ela como “noiva”
Casamento Confirmado 2026 Anúncio feito por Law Roach

A notícia do casamento de Zendaya e Tom Holland reforça a imagem de um casal que, apesar da fama global, prioriza a intimidade e a cumplicidade. Enquanto os representantes oficiais ainda não emitiram um comunicado formal, a fala de um dos membros mais próximos do círculo íntimo da atriz parece ter colocado um ponto final nas especulações: o Sr. e a Sra. Holland são reais.

Fonte: G1

Redigido por: ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.