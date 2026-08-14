Episódio 100 do Fala Operacional destaca superação de policial acreano

Cabo Seir Alexandre relembrou chegada ao Acre, ingresso na PMAC e criação da Bizurado Coldres, empresa que hoje atende clientes em todo o Brasil

O Fala Operacional Podcast chegou ao episódio 100 com uma edição especial e uma história que representa um dos principais propósitos do programa: mostrar que por trás da farda existem histórias de luta, superação, trabalho e empreendedorismo.

O convidado da edição comemorativa foi o cabo da Polícia Militar do Acre (PMAC) Seir Alexandre, natural de São José dos Quatro Marcos, no Mato Grosso. Durante a conversa, ele relembrou sua chegada ao Acre e os primeiros passos em busca de oportunidades na capital.

Ao chegar ao estado, Seir começou trabalhando como vendedor de marmitas em um restaurante de Rio Branco. Com dedicação e disposição para o trabalho, passou posteriormente a atuar como garçom no estabelecimento. Ele contou que nunca teve medo de trabalhar e que, ao longo da vida, passou por diferentes empresas até encontrar no serviço público uma nova oportunidade.

Depois de enfrentar um período difícil em sua vida, Seir decidiu apostar em um concurso público e ingressou na Polícia Militar do Acre em 2019. A carreira militar trouxe estabilidade, mas o policial não deixou de buscar novas oportunidades para complementar sua renda e desenvolver outros projetos.

Em 2023, iniciou a fabricação artesanal de coldres, inicialmente produzindo peças individuais em Kydex. O que começou de forma simples ganhou proporções maiores e deu origem à Bizurado Coldres, empresa especializada na fabricação de equipamentos que atualmente atende clientes de diferentes regiões do país.

Com o crescimento do negócio, Seir passou a se destacar nacionalmente no segmento de fabricação de coldres em Kydex. A empresa também participou da SHOT FAIR Brasil, considerada uma das principais feiras da América do Sul voltadas ao mercado de armas, tiro esportivo e equipamentos.

Durante o episódio, o policial militar falou sobre os desafios de conciliar a rotina operacional da PMAC com o empreendedorismo e destacou que sua trajetória foi construída a partir de trabalho, persistência e disposição para aproveitar as oportunidades que surgiram.

Atualmente, a Bizurado Coldres fabrica e envia seus produtos para diversas partes do Brasil, transformando uma atividade que começou de maneira artesanal em um negócio consolidado no segmento.

A história de Seir Alexandre também dialoga diretamente com a proposta do Fala Operacional: apresentar ao público o lado humano do profissional de segurança pública, mostrando que a vida do operador não se resume ao trabalho nas ruas, mas também é marcada por sonhos, dificuldades, escolhas e projetos pessoais.

O episódio 100 marcou uma nova etapa na história do podcast, que vem ampliando seu espaço na cobertura e discussão sobre segurança pública no Acre, dando voz tanto aos profissionais que estão na ponta quanto às autoridades e especialistas que atuam no setor.

Se você perdeu o episódio especial de número 100, clique no link abaixo e assista na íntegra.