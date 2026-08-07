Policial penal Josué Coimbra relembra trajetória no Fala Operacional

Em uma edição especial realizada nesta quinta-feira (06/08), data em que é celebrado o Dia da Revolução Acreana, o Fala Operacional Podcast, apresentado por Kiuly Daniel, foi gravado diretamente do Parque de Exposições Wildy Viana, nos estúdios da ContilNet Notícias, durante a Expoacre. O convidado do episódio foi o policial penal Josué Coimbra, que compartilhou sua trajetória profissional e o constante aperfeiçoamento na carreira.

Natural de Senador Guiomard, Josué Coimbra contou que antes de ingressar na segurança pública atuou como professor em diversas escolas e cursos preparatórios. Segundo ele, a estabilidade proporcionada pelo serviço público foi um dos fatores que despertaram seu interesse pelos concursos.

Em 2007, foi aprovado no concurso para agente penitenciário — nomenclatura da época para o cargo de policial penal. No entanto, por ter permanecido no cadastro de reserva, acabou sendo convocado para atuar no Instituto Socioeducativo do Acre (ISE), após um remanejamento realizado pelo Governo do Estado para suprir a demanda da instituição.

Somente em 2016 retornou à Polícia Penal, onde passou a investir continuamente em qualificação profissional e capacitações voltadas à atividade operacional. Ao longo desses anos, consolidou-se como um dos profissionais reconhecidos pela busca constante por aperfeiçoamento dentro da instituição.

Durante a entrevista, Josué destacou sua mais recente formação: o Curso de Escolta de Alto Risco, realizado na Polícia Penal de Santa Catarina. A capacitação é considerada uma das mais exigentes da área e seus concluintes recebem a denominação de “Águia de Osso”, símbolo de resistência, disciplina e elevado preparo técnico.

Ao longo da conversa, o policial penal ressaltou a importância da capacitação contínua para os profissionais da segurança pública e defendeu que o investimento em treinamento é fundamental para fortalecer as instituições e oferecer um serviço cada vez mais qualificado à sociedade.

O episódio especial também marcou a participação do Fala Operacional Podcast na programação da Expoacre, aproximando o público das histórias e experiências dos operadores da segurança pública acreana.

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